Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Cemaati'nin Lideri Hasan Kılıç'ın Cenazesinde: Yoğun Katılım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Cemaati'nin Lideri Hasan Kılıç'ın Cenazesinde: Yoğun Katılım!
İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mahmud Efendi’nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati’nin başına geçen Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katıldı.
Erdoğan cenaze töreninde İsmailağa cemaatinin önde gelenleriyle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Hasan Kılıç'ın tabutuna omuz da verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cenazeye katılım oldukça yoğundu.
Camiye sığmayan İsmailağa Cemaati mensupları cenaze namazına böyle eşlik etti 👇
İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın