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İsmailağa Cemaati’nin Yeni Lideri Belli Oldu: Eski İmam Cemaatin Lideri Oldu

İsmailağa Cemaati’nin Yeni Lideri Belli Oldu: Eski İmam Cemaatin Lideri Oldu

ismailağa
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.04.2024 - 18:05

Türkiye’nin en çok bilinen cemaatlerinden biri olan İsmailağa’da, 94 yaşındaki Hasan Kılıç’ın ölümü sonrasında cemaatinin yeni liderinin Fikri Doğan olacağı açıklandı.

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Merkezi Fatih’te bulunan İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti.

Merkezi Fatih’te bulunan İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti.

Hasan Kılıç için Fatih Camii’ndeki cenaze namazı düzenlendi. Cenazeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Hasan Kılıç için Fatih Camii’ndeki cenaze namazı düzenlendi. Cenazeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Hasan Kılıç’ın ölümü sonrasında cemaatinin yeni liderinin de kim olacağı merak ediliyordu.

Hasan Kılıç’ın ölümü sonrasında cemaatinin yeni liderinin de kim olacağı merak ediliyordu.

İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini açıkladı.

İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini açıkladı.

Fikri Doğan, İsmailağa Camii’nin emekli imamı olarak biliniyordu.

Fikri Doğan, İsmailağa Camii’nin emekli imamı olarak biliniyordu.

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