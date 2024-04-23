İsmailağa Cemaati’nin Yeni Lideri Belli Oldu: Eski İmam Cemaatin Lideri Oldu
İsmailağa Cemaati’nin Yeni Lideri Belli Oldu: Eski İmam Cemaatin Lideri Oldu
Türkiye’nin en çok bilinen cemaatlerinden biri olan İsmailağa’da, 94 yaşındaki Hasan Kılıç’ın ölümü sonrasında cemaatinin yeni liderinin Fikri Doğan olacağı açıklandı.
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Merkezi Fatih’te bulunan İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti.
Hasan Kılıç için Fatih Camii’ndeki cenaze namazı düzenlendi. Cenazeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Hasan Kılıç’ın ölümü sonrasında cemaatinin yeni liderinin de kim olacağı merak ediliyordu.
İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini açıkladı.
Fikri Doğan, İsmailağa Camii’nin emekli imamı olarak biliniyordu.
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