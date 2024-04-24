150 Liralık Berber Ücretini Pahalı Buldu, Dükkanı Kurşunladı!
150 Liralık Berber Ücretini Pahalı Buldu, Dükkanı Kurşunladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Akıllara durgunluk veren olay Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde geçtiğimiz 5 Nisan Cuma günü yaşandı. Mustafa D. tıraş olmak için gittiği berberde 150 liralık ücreti fazla buldu. Berber bunun üzerine fiyatı 120 liraya indirdi.
Bu ücreti de beğenmeyen şahıs 100 TL çıkartıp berbere verdi. Bu sebeple berber ile şahıs arasında kavga çıktı. Kavga esnasında şahsı tartaklayarak dükkandan kovdu.
Bir süre sonra olay yerine silahla gelen şahıs berber dükkanına kurşun yağdırdı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Saldırının ardından şahıs kaçarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı ve saldırganı yakaladı. İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın