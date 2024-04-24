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150 Liralık Berber Ücretini Pahalı Buldu, Dükkanı Kurşunladı!

150 Liralık Berber Ücretini Pahalı Buldu, Dükkanı Kurşunladı!

Berber
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.04.2024 - 12:16

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde berbere gelen bir şahıs 150 lira olan saç tıraşı ücretini fazla bulunca kavga çıkardı. Berber tarafından tartaklanan şahıs daha sonra dükkana dönüp kurşun yağdırdı. 

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Akıllara durgunluk veren olay Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde geçtiğimiz 5 Nisan Cuma günü yaşandı. Mustafa D. tıraş olmak için gittiği berberde 150 liralık ücreti fazla buldu. Berber bunun üzerine fiyatı 120 liraya indirdi.

Akıllara durgunluk veren olay Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde geçtiğimiz 5 Nisan Cuma günü yaşandı. Mustafa D. tıraş olmak için gittiği berberde 150 liralık ücreti fazla buldu. Berber bunun üzerine fiyatı 120 liraya indirdi.

Bu ücreti de beğenmeyen şahıs 100 TL çıkartıp berbere verdi. Bu sebeple berber ile şahıs arasında kavga çıktı. Kavga esnasında şahsı tartaklayarak dükkandan kovdu.

Bu ücreti de beğenmeyen şahıs 100 TL çıkartıp berbere verdi. Bu sebeple berber ile şahıs arasında kavga çıktı. Kavga esnasında şahsı tartaklayarak dükkandan kovdu.

Bir süre sonra olay yerine silahla gelen şahıs berber dükkanına kurşun yağdırdı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Saldırının ardından şahıs kaçarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bir süre sonra olay yerine silahla gelen şahıs berber dükkanına kurşun yağdırdı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Saldırının ardından şahıs kaçarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı ve saldırganı yakaladı. İşte o anlar 👇

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