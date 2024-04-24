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Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz Evinde Ölü Bulundu!

Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz Evinde Ölü Bulundu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.04.2024 - 14:56 Son Güncelleme: 24.04.2024 - 15:07

Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu.

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Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş’taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. Yılmaz, 2007-2010 yılları arasında Trabzonspor Kulübü’nün de başkanlığını yapmıştı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş’taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. Yılmaz, 2007-2010 yılları arasında Trabzonspor Kulübü’nün de başkanlığını yapmıştı.

Mehmet Ali Yılmaz, 75 yaşındaydı ve 1991-1993 yılları arasında bakanlık yapmıştı. Yılmaz'ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Mehmet Ali Yılmaz, 75 yaşındaydı ve 1991-1993 yılları arasında bakanlık yapmıştı. Yılmaz'ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İnternet üzerinden yayın yapan 'TVem' kanalının sahibi de olan Yılmaz'ın bir süredir belindeki rahatsızlıktan ötürü tedavi gördüğü öğrenildi.

Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi.

Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi.

Mehmet Ali Yılmaz Kimdir? 👇

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