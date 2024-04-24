Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz Evinde Ölü Bulundu!
Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz Evinde Ölü Bulundu!
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Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş’taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. Yılmaz, 2007-2010 yılları arasında Trabzonspor Kulübü’nün de başkanlığını yapmıştı.
Mehmet Ali Yılmaz, 75 yaşındaydı ve 1991-1993 yılları arasında bakanlık yapmıştı. Yılmaz'ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi.
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