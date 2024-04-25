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AK Partili Mücahit Birinci'den Arapça Bilmediği İddia Edilen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Tepki

AK Partili Mücahit Birinci'den Arapça Bilmediği İddia Edilen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Tepki

Ali Erbaş Mücahit Birinci
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.04.2024 - 15:21

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Arapça bilmediği yönündeki tartışmalara eski AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci de katıldı. Birinci, Erbaş için 'İstifa etmesi gerektiği kanaatindeyim' dedi. 

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Bağdat'ta Rudaw muhabirinin Arapça sorduğu sorunun Türkçeye çevrilmesini istemesi tartışmalara neden olmuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Bağdat'ta Rudaw muhabirinin Arapça sorduğu sorunun Türkçeye çevrilmesini istemesi tartışmalara neden olmuştu.

Özgeçmişinde iyi derecede Arapça bildiği yazan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın soruyu anlamaması 'Arapça bilmeyen Diyanet İşleri Başkanı' tartışmalarını ateşlemişti.

Özgeçmişinde iyi derecede Arapça bildiği yazan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın soruyu anlamaması 'Arapça bilmeyen Diyanet İşleri Başkanı' tartışmalarını ateşlemişti.

Söz konusu tartışmalara AK Partili Mücahit Birinci de katıldı. Eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, Erbaş için "Koltuğu boşaltması gerektiği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tartışmalara AK Partili Mücahit Birinci de katıldı. Eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, Erbaş için "Koltuğu boşaltması gerektiği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Mücahit Birinci'nin paylaşımı şu şekilde: 👇

Mücahit Birinci'nin paylaşımı şu şekilde: 👇

'1- Özgeçmiş gerçeğe uygun değil. (Efendimiz mümin yalan söylemez buyurur)

2- İslam ve İslam fıkhı ile uğraşan, fetva makamına başkanlık eden bir şahsın Arapça bilmemesi düşünülemez. Zira Kur'an Arapçadır.' 

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vOLCano

İçerisi kaynıyor baya, bakalım neler olacak daha..

Greyfurt

Seçimi kaybedince liyakat çabaları. Kim denk gelirse doğrayacaklar. Günah keçisi çıkarmak zorundalar yoksa gökten yağan oklar komutanlarını bulur

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