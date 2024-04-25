AK Partili Mücahit Birinci'den Arapça Bilmediği İddia Edilen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Tepki
AK Partili Mücahit Birinci'den Arapça Bilmediği İddia Edilen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Tepki
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Arapça bilmediği yönündeki tartışmalara eski AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci de katıldı. Birinci, Erbaş için 'İstifa etmesi gerektiği kanaatindeyim' dedi.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Bağdat'ta Rudaw muhabirinin Arapça sorduğu sorunun Türkçeye çevrilmesini istemesi tartışmalara neden olmuştu.
Özgeçmişinde iyi derecede Arapça bildiği yazan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın soruyu anlamaması 'Arapça bilmeyen Diyanet İşleri Başkanı' tartışmalarını ateşlemişti.
Söz konusu tartışmalara AK Partili Mücahit Birinci de katıldı. Eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, Erbaş için "Koltuğu boşaltması gerektiği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.
Mücahit Birinci'nin paylaşımı şu şekilde: 👇
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İçerisi kaynıyor baya, bakalım neler olacak daha..
Seçimi kaybedince liyakat çabaları. Kim denk gelirse doğrayacaklar. Günah keçisi çıkarmak zorundalar yoksa gökten yağan oklar komutanlarını bulur
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