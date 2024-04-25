AK Partili Mücahit Birinci'den Arapça Bilmediği İddia Edilen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Tepki

'1- Özgeçmiş gerçeğe uygun değil. (Efendimiz mümin yalan söylemez buyurur)

2- İslam ve İslam fıkhı ile uğraşan, fetva makamına başkanlık eden bir şahsın Arapça bilmemesi düşünülemez. Zira Kur'an Arapçadır.'