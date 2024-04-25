Tepki Çeken Görüntü: 23 Nisan’da Bir Çocuk Dilan Polat, 2 Çocuk İse Polis Kılığına Girdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir okulda çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Ufak çocuklardan biri Dilan Polat olup “Enerci” şarkısıyla dans etti, iki çocuk ise Dilan Polat’ı gözaltına alan polis kılığına girdi.