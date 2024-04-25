Tepki Çeken Görüntü: 23 Nisan’da Bir Çocuk Dilan Polat, 2 Çocuk İse Polis Kılığına Girdi
Tepki Çeken Görüntü: 23 Nisan’da Bir Çocuk Dilan Polat, 2 Çocuk İse Polis Kılığına Girdi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir okulda çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Ufak çocuklardan biri Dilan Polat olup “Enerci” şarkısıyla dans etti, iki çocuk ise Dilan Polat’ı gözaltına alan polis kılığına girdi.
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Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma şüphesiyle tutuklanmıştı.
Uzun süredir tutuklu bulunan çift, tutuklanmadan önce yaşadıkları lüks hayat ile dikkat çekiyordu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir okulda çekildiği iddia edilen görüntüler ise tepki çekti.
İşte okulda “Dilan Polat müsameresi” 👇
Okulda çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada da gündem oldu 👇
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