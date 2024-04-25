Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat 23 Nisan'daki Dilan Polat Müsameresine Öfke Kustu!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, bir okulda kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat'ın gözaltına alınma anı 'Enercii' şarkısıyla canlandırıldı. Tepki toplayan görüntülere Engin Polat'ın annesi Şükran Polat da sert çıktı!