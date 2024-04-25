Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat 23 Nisan'daki Dilan Polat Müsameresine Öfke Kustu!
Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat 23 Nisan'daki Dilan Polat Müsameresine Öfke Kustu!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, bir okulda kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat'ın gözaltına alınma anı 'Enercii' şarkısıyla canlandırıldı. Tepki toplayan görüntülere Engin Polat'ın annesi Şükran Polat da sert çıktı!
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Bir anda dudak uçuklatan bir servete kavuşan Dilan Polat ve Engin Polat çifti bir dönem sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler olmuştu.
Dolarlar ve altınların havada uçuştuğu Polatlar'ın hayatı MASAK radarına girdikten altüst oldu. Fenomen çift ve yakınları haklarındaki kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı.
Bu süreçte en çok dikkat çeken isimlerden biri de, tutuklanan Engin ve Alper Kürşat Polat'ın anneleri ve Sezgin Polat'ın eşi Şükran Polat oldu.
Başta oğulları, eşi ve gelini olmak üzere çoğu sevdiğini parmaklıklar ardına yollayan Şükran Polat bu dönemde sosyal medyayı daha aktif kullanaya başladı.
Zaman zaman Dilan Polat ve Engin Polat'tan haberler getiren bazen de onlar için dua isteyen paylaşımlarda bulunan Şükran Polat avukatlarının açıklamalarını da takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
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Konu içerdeki ailesi olduğunda sert bir kullanan Şükran Polat, bu sefer de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir okulda düzenlenen etlinlikteki görüntülere tepki gösterdi.
Okul müsameresinde pembe elbise giyen bir çocuk kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat'ı canlandırırken iki çocuk polis oldu.
Konuya sessiz kalmayan Şükran Polat "Hastalıklı bir zihniyet başka hiçbir açıklaması yok!" diyerek yaşananlara sinirlendi.
Şükran Polat'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz:
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çok saçma bisey olmuş çocuklara şiir okutun falan filan bu ne rezil bi gosteri
aileniz sikimde değil polatciklar, ancak çocuklara 23 nisan da böyle birsey yaptırmakta ne bileyim, hakikaten ahmakça
Hoş olmamış doğru, ama sen bi konuşmasan mı acaba teyze?