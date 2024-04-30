Gazetecilik Yıpratır: Ünlü Gazetecilerin Yıllar İçindeki Değişimi!
Gazetecilik Yıpratır: Ünlü Gazetecilerin Yıllar İçindeki Değişimi!
Türkiye'de gazeteci olmak her zaman zor bir iş oldu. Bu ufak haberimizde Türkiye'nin en popüler gazetecilerinin yıllar içindeki değişimine bir ufak göz atıyoruz 👇
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90'lı yıllardan beri gazetecilik yapan Cüneyt Özdemir, 32. Gün programı ile ekranlarda boy göstermeye başladı ve bugün YouTube'da en çok izlenen gazetecilerden biri olmaya devam ediyor. Cüneyt Özdemir, 54 yaşında.
61 yaşandaki Fatih Altaylı, 80'li yıllarda gazetelerde başladığı meslek hayatını 90'lı yıllarda televizyona taşıdı. Fatih Altaylı da bu sıralar yayınlarıyla YouTube'un en hızlı yükselen gazetecilerinden.
1982 doğumlu Nevşin Mengü, 2000'li yılların ortalarında TRT'nin İran Muhabiriydi. Daha sonra etkileyici bir ekran önü kariyerine de imza atan Nevşin Mengü'nün tercihi de YouTube oldu.
43 yaşındaki İsmail Saymaz, Radikal ve Hürriyet'le muhabirlikte fırtınalar estirdikten sonra başarısını ekranlara taşıdı. İsmail Saymaz bu aralar Sözcü TV'de yoluna devam ediyor.
Yıllar, 2010'lu yılların başından itibaren ekranlarda reyting rekorları kıran Fatih Portakal için de oldukça değişimle geçti. Bir dönem sadece YouTube yapan 56 yaşındaki Fatih Portakal geçen yıl Sözcü Ana Haber'le yeniden ekranlara döndü.
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