Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel Görüşmesine Damga Vuran Detay: Boş Koltuğun Sırrı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel Görüşmesine Damga Vuran Detay: Boş Koltuğun Sırrı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındaki boş koltuk sosyal medyada bir anda gündem oldu. Eşitlik mesajı olarak algılanan koltuk için AK Parti'den 'Standart oturma düzeni, özel anlam verilmemeli' mesajı geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda kısa bir sohbet ettikten sonra randevulaşmıştı.
AK Parti ve CHP genel başkanları 2016'dan sonra bugün ilk kez bir araya geldi ancak görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında duran boş koltuk damga vurdu. Konu bir anda sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi ve özel anlamlar çıkarıldı.
Gazeteci Murat Yetkin, başlayan tartışmalar sonrası AK Parti'den "Standart oturma düzeni, özel anlam verilmemeli" mesajı geldiğini paylaştı 👇
Boş koltukla ilgili öne çıkan paylaşımlar 👇
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Ortadaki koltuk da pek dolu değil zaten
Yaver ekarte edildi.
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