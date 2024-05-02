Komünist Başkan Maçoğlu, 'Belediyenin Borcunu Katladı' İddialarına Yanıt Verdi

Kamuoyunda 'Kominist Başkan' olarak bilinen eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyeyi borçla bıraktığına ilişkin iddialar hakkında konuştu.

Maçoğlu, 'Belediyeyi devraldığımız yıl 13 milyon dolar borcu vardı. Biz buna rağmen borçlarımızı azaltmışız' dedi.