Komünist Başkan Maçoğlu, 'Belediyenin Borcunu Katladı' İddialarına Yanıt Verdi
Komünist Başkan Maçoğlu, 'Belediyenin Borcunu Katladı' İddialarına Yanıt Verdi
Kamuoyunda 'Kominist Başkan' olarak bilinen eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyeyi borçla bıraktığına ilişkin iddialar hakkında konuştu.
Maçoğlu, 'Belediyeyi devraldığımız yıl 13 milyon dolar borcu vardı. Biz buna rağmen borçlarımızı azaltmışız' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Mart seçimlerinde Tunceli'de göreve gelen DEM Parti'li yönetim, kendinden önceki TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 230 milyon lira borç bıraktığını açıklamıştı.
Borç tartışmalarının sosyal medyada gündem olmasının ardından ’Komünist başkan’dan açıklama geldi. Maçoğlu, belediyenin borçlarının dolar bazında azaldığını savundu.
2019 yılında belediyeyi aldıklarında 13 milyon dolar civarında borcu olduğunu söyleyen Maçoğlu, şimdi 7 milyon dolar civarında bir borç olduğunu ifade etti. Maçoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle 👇
"Beş yıllık gelirleri peşin alıp kullanmamıza rağmen, ulaşımı 1-2 lira düzeyinde tutmamıza, suyu ücretsiz, ekmeği 4 liradan satmamıza rağmen borcu normalde bütçemizin iki kat daha fazlası ise şimdi yarısına kadar indirmişiz."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
5 yıl önce birisine borç verdiğimizi düşünelim geri ödemesini aynı miktar üzerinden yaparsa alacaklı zararlı borçlu kârlı çıkıyor… Bu adam görevi süresince v... Devamını Gör
Ya bu Adam zaten recebin adami Dem kazanmayacak diye oraya konmus truva ati
O biyiklari kes artik Sen sahteden aleviymissin ayni sokaga cikmiyok diyen saray muhafizi kk gibi