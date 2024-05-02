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Komünist Başkan Maçoğlu, 'Belediyenin Borcunu Katladı' İddialarına Yanıt Verdi

Komünist Başkan Maçoğlu, 'Belediyenin Borcunu Katladı' İddialarına Yanıt Verdi

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.05.2024 - 17:22

Kamuoyunda 'Kominist Başkan' olarak bilinen eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyeyi borçla bıraktığına ilişkin iddialar hakkında konuştu. 

Maçoğlu, 'Belediyeyi devraldığımız yıl 13 milyon dolar borcu vardı. Biz buna rağmen borçlarımızı azaltmışız' dedi.

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31 Mart seçimlerinde Tunceli'de göreve gelen DEM Parti'li yönetim, kendinden önceki TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 230 milyon lira borç bıraktığını açıklamıştı.

31 Mart seçimlerinde Tunceli'de göreve gelen DEM Parti'li yönetim, kendinden önceki TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 230 milyon lira borç bıraktığını açıklamıştı.

Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli'yi toplam 67 milyon 567 bin 806 lira borçla devralmıştı.

Borç tartışmalarının sosyal medyada gündem olmasının ardından ’Komünist başkan’dan açıklama geldi. Maçoğlu, belediyenin borçlarının dolar bazında azaldığını savundu.

Borç tartışmalarının sosyal medyada gündem olmasının ardından ’Komünist başkan’dan açıklama geldi. Maçoğlu, belediyenin borçlarının dolar bazında azaldığını savundu.

2019 yılında belediyeyi aldıklarında 13 milyon dolar civarında borcu olduğunu söyleyen Maçoğlu, şimdi 7 milyon dolar civarında bir borç olduğunu ifade etti. Maçoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle 👇

2019 yılında belediyeyi aldıklarında 13 milyon dolar civarında borcu olduğunu söyleyen Maçoğlu, şimdi 7 milyon dolar civarında bir borç olduğunu ifade etti. Maçoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle 👇

"Beş yıllık gelirleri peşin alıp kullanmamıza rağmen, ulaşımı 1-2 lira düzeyinde tutmamıza, suyu ücretsiz, ekmeği 4 liradan satmamıza rağmen borcu normalde bütçemizin iki kat daha fazlası ise şimdi yarısına kadar indirmişiz."

"Beş yıllık gelirleri peşin alıp kullanmamıza rağmen, ulaşımı 1-2 lira düzeyinde tutmamıza, suyu ücretsiz, ekmeği 4 liradan satmamıza rağmen borcu normalde bütçemizin iki kat daha fazlası ise şimdi yarısına kadar indirmişiz."

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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ömer

5 yıl önce birisine borç verdiğimizi düşünelim geri ödemesini aynı miktar üzerinden yaparsa alacaklı zararlı borçlu kârlı çıkıyor… Bu adam görevi süresince v... Devamını Gör

Michael Sidel

Ya bu Adam zaten recebin adami Dem kazanmayacak diye oraya konmus truva ati

Michael Sidel

O biyiklari kes artik Sen sahteden aleviymissin ayni sokaga cikmiyok diyen saray muhafizi kk gibi