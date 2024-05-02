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Yalova'da AVM İçinde Korkutan Anlar: Yanmaya Başlayan Avize Meteor Gibi Zemine Çakıldı!

Yalova'da AVM İçinde Korkutan Anlar: Yanmaya Başlayan Avize Meteor Gibi Zemine Çakıldı!

Yalova AVM
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.05.2024 - 16:19

Yalova'da bir alışveriş merkezinin tavanındaki avize, elektrik kontağı nedeniyle bir anda alevler içinde kaldı.  Avize daha sonra bir meteor gibi alevler içinde zemine çakıldı. 

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Korku dolu anlar bugün saat 14.00 sularında Yalova'da Süleymanbey Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde yaşandı.

Korku dolu anlar bugün saat 14.00 sularında Yalova'da Süleymanbey Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde yaşandı.

AVM'nin 2'nci katının tavanında asılı olan avize, elektrik kontağı nedeniyle yanmaya başladı.

AVM'nin 2'nci katının tavanında asılı olan avize, elektrik kontağı nedeniyle yanmaya başladı.

Alev topuna dönen avize, zemin kata düşerken, o sırada çevrede kimsenin olmaması olası can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.

Alev topuna dönen avize, zemin kata düşerken, o sırada çevrede kimsenin olmaması olası can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yangın da güvenlik görevlileri tarafından söndürüldü 👇

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