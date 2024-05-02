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Cüneyt Özdemir’den 1 Mayıs Olaylarını Savunanlara Küfür

Cüneyt Özdemir’den 1 Mayıs Olaylarını Savunanlara Küfür

Cüneyt Özdemir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.05.2024 - 17:44

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube üzerinden yaptığı yayında 1 Mayıs’ta polisle arbede yaşayan eylemcileri savunanlara küfür etti.

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1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Taksim’de kutlamak isteyen vatandaşlara polis izin vermemişti.

1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Taksim’de kutlamak isteyen vatandaşlara polis izin vermemişti.

Saraçhane’de barikat kuran polisle bazı gruplar arasında da arbede yaşanmıştı.

Saraçhane’de barikat kuran polisle bazı gruplar arasında da arbede yaşanmıştı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, polise vurmaya çalışanları bile savunanlar olduğunu söyledi ve ağzını bozdu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, polise vurmaya çalışanları bile savunanlar olduğunu söyledi ve ağzını bozdu.

İşte Cüneyt Özdemir’in 1 Mayıs olaylarlarıyla ilgili açıklaması 👇

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