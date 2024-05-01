İstanbul’da 1 Mayıs Bilançosu: Vali Davut Gül’den “Devlet” Paylaşımı

İstanbul’da bugün CHP ve sendikalar, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak için Taksim’e çıkmak istedi ama polis ablukasında olan Taksim’e ulaşamadı. Saraçhane’de, bazı gruplarla polis arasında da arbede yaşandı. İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs olayları sebebiyle “devlet” paylaşımı yaptı ve 210 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.