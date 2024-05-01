İstanbul’da 1 Mayıs Bilançosu: Vali Davut Gül’den “Devlet” Paylaşımı
İstanbul’da 1 Mayıs Bilançosu: Vali Davut Gül’den “Devlet” Paylaşımı
İstanbul’da bugün CHP ve sendikalar, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak için Taksim’e çıkmak istedi ama polis ablukasında olan Taksim’e ulaşamadı. Saraçhane’de, bazı gruplarla polis arasında da arbede yaşandı. İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs olayları sebebiyle “devlet” paylaşımı yaptı ve 210 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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İstanbul’da bugün 1 Mayıs sebebiyle adeta OHAL yaşandı.
Polis, Taksim’e kuşatarak başta CHP ve sendikalar olmak üzere kimsenin yürüyüşüne izin vermedi.
Polis ekipleriyle bazı göstericiler arasında arbede de yaşandı.
İstanbul Valisi Davut Gül, “Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz” diyerek olaylarda toplam 210 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Vali Davut Gül'ün paylaşımı 👇
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