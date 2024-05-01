Bozdoğan Kemeri'ndeki Polis Barikatına Sosyal Medyadan Gelen İlk Tepkiler

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı dolayısıyla bazı gruplar Taksim'de toplanmak istedi. Ancak emniyet tarafından alınan önlemler kapsamında Fatih ilçesinden Taksim'e geçişte kullanılan Tarihi Bozdoğan Kemeri'ne polis barikatları kuruldu. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çekildi. Oluşan görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.