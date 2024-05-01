Bozdoğan Kemeri'ndeki Polis Barikatına Sosyal Medyadan Gelen İlk Tepkiler
Bozdoğan Kemeri'ndeki Polis Barikatına Sosyal Medyadan Gelen İlk Tepkiler
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı dolayısıyla bazı gruplar Taksim'de toplanmak istedi. Ancak emniyet tarafından alınan önlemler kapsamında Fatih ilçesinden Taksim'e geçişte kullanılan Tarihi Bozdoğan Kemeri'ne polis barikatları kuruldu. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çekildi. Oluşan görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
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En çok dikkat çeken tepki ünlü popçu Mustafa Sandal'dan geldi.
Gazeteci İsmail Saymaz
Nasuh Bektaş ise geçtiğimiz aylarda izin verilen Filistin Yürüyüşü ile kıyaslamada bulundu.
Diğer tepkiler şöyle 👇👇👇👇
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