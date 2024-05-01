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Bozdoğan Kemeri'ndeki Polis Barikatına Sosyal Medyadan Gelen İlk Tepkiler

Bozdoğan Kemeri'ndeki Polis Barikatına Sosyal Medyadan Gelen İlk Tepkiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.05.2024 - 13:27

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı dolayısıyla bazı gruplar Taksim'de toplanmak istedi. Ancak emniyet tarafından alınan önlemler kapsamında Fatih ilçesinden Taksim'e geçişte kullanılan Tarihi Bozdoğan Kemeri'ne polis barikatları kuruldu. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çekildi. Oluşan görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

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En çok dikkat çeken tepki ünlü popçu Mustafa Sandal'dan geldi.

En çok dikkat çeken tepki ünlü popçu Mustafa Sandal'dan geldi.
twitter.com

Gazeteci İsmail Saymaz

Gazeteci İsmail Saymaz
twitter.com

Nasuh Bektaş ise geçtiğimiz aylarda izin verilen Filistin Yürüyüşü ile kıyaslamada bulundu.

Nasuh Bektaş ise geçtiğimiz aylarda izin verilen Filistin Yürüyüşü ile kıyaslamada bulundu.
twitter.com

Diğer tepkiler şöyle 👇👇👇👇

Diğer tepkiler şöyle 👇👇👇👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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