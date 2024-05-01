Tarihi Kemerde 1 Mayıs Müdahalesi: Taksim’e Yürümek İsteyenlere Gazla Müdahale
Tarihi Kemerde 1 Mayıs Müdahalesi: Taksim’e Yürümek İsteyenlere Gazla Müdahale
İstanbul’da gözaltılarla başlayan 1 Mayıs'ta gerilim her geçen saat artmaya devam ediyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) öncülüğünde Saraçhane’de toplanan sendika ve siyasi partiler Taksim Meydanı’na yürümek istedi. Alanda toplanıp Taksim Meydanı’na doğru yürümek isteyenlere, polis biber gazıyla müdahale etti.
Saraçhane'de toplanan sendikalardan DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti.
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Sabah saatlerinde Taksim'e çıkan yollar kapatıldı. Beşiktaş ve Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ne çıkan gruplara polis müdahale edip gözaltına aldı.
Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen grupla polis arasında arbede çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yasak kararından geri adım atmadı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendilka ve meslek örgütü üyesi gruplar meydandan Bozdoğan Kemeri'ne yürüyüşe geçti.
Bozdoğan Kemeri'nde güvenlik önlemi alan ve yolu bariyerlerle kapatan polis ekipleriyle sendika ve meslek örgütleri arasında gerginlik yaşandı.
Polis ekipleri, ellerindeki bayraklarla slogan atarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale etti. Polis ekipleriyle grup üyeleri arasında arbede yaşandı.
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İşte o anlar:
DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti
Polis, gruplara biber gazıyla müdahale etti.
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