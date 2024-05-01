Tarihi Kemerde 1 Mayıs Müdahalesi: Taksim’e Yürümek İsteyenlere Gazla Müdahale

İstanbul’da gözaltılarla başlayan 1 Mayıs'ta gerilim her geçen saat artmaya devam ediyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) öncülüğünde Saraçhane’de toplanan sendika ve siyasi partiler Taksim Meydanı’na yürümek istedi. Alanda toplanıp Taksim Meydanı’na doğru yürümek isteyenlere, polis biber gazıyla müdahale etti.

Saraçhane'de toplanan sendikalardan DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti.