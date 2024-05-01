Fatih Altaylı'dan Devlet Bahçeli'ye 'Kız Alıp Verme' Yanıtı! 'Seks Yoluyla Memleketin Sorunu Çözülmez'
Fatih Altaylı'dan Devlet Bahçeli'ye 'Kız Alıp Verme' Yanıtı! 'Seks Yoluyla Memleketin Sorunu Çözülmez'
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kürt sorununun çözümü olarak 'kız alıp vermeyi' işaret etmesine, gazeteci Fatih Altaylı'dan cevap geldi. Bu konunun Türkiye'de hep konuşulduğunu söyleyen Altaylı, 'Memleketin sorunlarını seks yoluyla çözmenin çok da doğru olduğunu düşünmüyorum' dedi.
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MHP lideri Devlet Bahçeli dün partisinin Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada 'Kürtlerin Cumhur İttifakı'na oy vermediği' yönündeki iddiaları değerlendirdi.
Konuşmasının ilgili bölümünde toplumsal ayrışmayı çözecek bir öneri ortaya atan Bahçeli, 'Türkiye'deki Alevi-Sünni çatışmasını, Türk-Kürt ayrışmasını çözecek olan bu millettir. Bunun da sırrı kız alıp vermek, yeni bir Türkiye inşa etmektir' ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin 'kız alıp vermek' önerisini demode bulan Altaylı, 'Bu Türkiye'de hep konuşuluyor. Memleketin sorunlarını seks yoluyla çözmenin çok da doğru olduğunu düşünmüyorum.' dedi.
Bunu bir asimile sürecinin bir parçası olarak görmenin ve tekleşmenin doğru bir tavır olmadığını söyleyen Altaylı, 'Türkiye böyle bir ülke değildi, belli kesimlerde vardı. Bugünkü gibi her tarafta konuşulan mesele haline gelmemişti, Türkiye buna itildi.' dedi.
Altaylı'nın açıklamasının ilgili kısmını izlemek için 👇📹
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