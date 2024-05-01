Fatih Altaylı'dan Devlet Bahçeli'ye 'Kız Alıp Verme' Yanıtı! 'Seks Yoluyla Memleketin Sorunu Çözülmez'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kürt sorununun çözümü olarak 'kız alıp vermeyi' işaret etmesine, gazeteci Fatih Altaylı'dan cevap geldi. Bu konunun Türkiye'de hep konuşulduğunu söyleyen Altaylı, 'Memleketin sorunlarını seks yoluyla çözmenin çok da doğru olduğunu düşünmüyorum' dedi.