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Ankara'da Sağanak Yağış Külliye'yi Vurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elektrikleri Kesildi

Ankara'da Sağanak Yağış Külliye'yi Vurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elektrikleri Kesildi

Cumhurbaşkanlığı
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.05.2024 - 00:58

Ankara'da etkili olan sağanak yağış Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de vurdu. Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı konutunun elektrikleri yaklaşık 10-15 dakikalığına kesildi. 

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Ankara'da son yılların en etkili sağanak yağışı yaşandı. Yağışlar kentin pek çok noktasında aksaklığa neden oldu.

Ankara'da son yılların en etkili sağanak yağışı yaşandı. Yağışlar kentin pek çok noktasında aksaklığa neden oldu.

Yağış nedeniyle evler ve metroları su basarken, göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Yağış nedeniyle evler ve metroları su basarken, göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Etkili sağanak nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezine çok sayıda ihbar geldi.

Etkili sağanak nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezine çok sayıda ihbar geldi.

Öte yandan sağanak yağış nedeniyle bir aksaklık da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaşandı. Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı konutunun elektrikleri 10-15 dakikalığına kesildi. Sözcü TV'de yer alan haberde, jeneratörlerin geç devreye girdiği belirtildi.

Öte yandan sağanak yağış nedeniyle bir aksaklık da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaşandı. Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı konutunun elektrikleri 10-15 dakikalığına kesildi. Sözcü TV'de yer alan haberde, jeneratörlerin geç devreye girdiği belirtildi.

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