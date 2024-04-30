'Karımın Dedikodusunu Yapıyorlar' Deyip Berberi Bastı: 80 Yaşındaki Adam 2 Kişiyi Öldürdü

Kütahya'da eşinin dedikodusunun yapıldığını iddia ettiği berberi pompalı tüfekle basan 80 yaşındaki Rıfat K., berber Necmi Arslan ve müşterisi İsmail Erden’i vurarak öldürdü. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Rıfat K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.