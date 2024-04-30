'Karımın Dedikodusunu Yapıyorlar' Deyip Berberi Bastı: 80 Yaşındaki Adam 2 Kişiyi Öldürdü
'Karımın Dedikodusunu Yapıyorlar' Deyip Berberi Bastı: 80 Yaşındaki Adam 2 Kişiyi Öldürdü
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Olay, Kütahya'nın Yunus Emre Mahallesi'nde bir berber dükkanında meydana geldi. Eşinin dedikodusunun yapıldığı iddiası üzerine dükkana giden Rıdvan K., berber Necmi Arslan ve müşterisi İsmail Erden'le tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Rıfat K. berber Necmi Arslan ve müşterisi İsmail Erden'e yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Arslan ve Erden'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olaydan sonra kaçan Rıdvan K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık kontrolü sonrası emniyete götürülen Rıdvan K., 2 kişiyi eşi hakkında konuştukları için vurduğunu söyledi.
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