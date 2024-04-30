Şırnak'ta Paraşüt Kazası: Düşüş Anı Saniye Saniye Kameralara Yansıdı
Şırnak'ta Paraşüt Kazası: Düşüş Anı Saniye Saniye Kameralara Yansıdı
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde düzenlenen Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali’nde paraşütüyle havalanan R.U.A., ters rüzgara kapılarak kayalıklara düştü. R.U.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, paraşütün kayalıklara çakılma anı saniye saniye kaydedildi.
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde düzenlenen Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali’nde talihsiz bir kaza yaşandı.
Yamaç paraşütü etkinliğinde gösteri uçuşu için havalanan paraşütçü R.U.A., ters rüzgarın etkisiyle etkinlik alanında bulunan kayalık alana çakıldı.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan R.U.A. Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
R.U.A. durumunun iyi olduğu öğrenilirken, paraşütün kayalıklara çakılma anı kamera kayıtlarına yansıdı. 📹
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