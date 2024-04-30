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Bıçaklı Saldırı Sonrası Vurulan Türk Vatandaşı ile İsrail Polisi Arasında Yaşanan Arbede Kameralara Yansıdı

Bıçaklı Saldırı Sonrası Vurulan Türk Vatandaşı ile İsrail Polisi Arasında Yaşanan Arbede Kameralara Yansıdı

İsrail Saldırı
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.04.2024 - 18:10

Kudüs'te İsrail polisine bıçakla saldıran Türk vatandaşı imam Hasan Saklanan'ın yaşanan arbede sonrası İsrail polisi tarafından vurulma anı ortaya çıktı. 

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Doğu Kudüs'te devriye atan İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı Hasan Saklanan polisin silahlı müdahalesi sonrası hayatını kaybetti.

Doğu Kudüs'te devriye atan İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı Hasan Saklanan polisin silahlı müdahalesi sonrası hayatını kaybetti.

Saklanan'ın Şanlıurfa'da bir camide imam olarak görev yaptığı öğrenilirken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Saklanan'ın Şanlıurfa'da bir camide imam olarak görev yaptığı öğrenilirken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Saklanan'ın İsrail polislerinden oluşan bir gruba arkadan yaklaşarak, vücudunun üst kısımlarına bıçakla vurduğu görüldü.

Çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Saklanan'ın İsrail polislerinden oluşan bir gruba arkadan yaklaşarak, vücudunun üst kısımlarına bıçakla vurduğu görüldü.

Olayın şokunu atlatan polis ekipleri, Saklanan'a defalarca ateş açarak öldürdü. 📹

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