Merkez Bankası Neden Zarar Ettiğini Açıkladı: Ekonomistlerden Yorum Gecikmedi

TCMB'nin 2023 '92. Hesap Dönemi Bilançosu’nda' 818,2 milyar TL zararı da 'esas olarak kur korumalı mevduat kalemlerine ödenen kur farklarından ileri gelmekle birlikte, kur korumalı mevduat giderleri hariç tutulduğunda da artan faiz oranlarının, faiz giderleri ve menkul kıymet değer azalışları yoluyla, kârı azalttığı görülmüştür' şeklinde açıklandı.