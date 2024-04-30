Merkez Bankası Neden Zarar Ettiğini Açıkladı: Ekonomistlerden Yorum Gecikmedi
Merkez Bankası Neden Zarar Ettiğini Açıkladı: Ekonomistlerden Yorum Gecikmedi
Merkez Bankası, bilançosunda KKM'den oluşan zarar görülmüştü. TCMB'nin 'Merkez'in Güncesi' isimli blogunda zarara yönelik açıklama niteliğinde bir paylaşım yapıldı. Yorumlar da gecikmedi.
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TCMB, kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde ilk sıralarda yer alırken, KKM'nin tamamen sorumluluğu altına girmesiyle zarar etmişti.
TL'ye dönüşüm amacıyla 2021 yılı Aralık ayında açıklanan ve 2022 yılında başlayan Kur Korumalı Mevduat (KKM), dövizden dönüşümde TCMB'nin, TL'den geçişlerde Hazine'nin sorumluluğundaydı.
Merkez Bankası'nın "Merkez'in Güncesi" isimli blogunda, "Merkez Bankaları Faaliyetlerinde Kâr- Zarar Olgusu" başlıklı bir araştırma yayımlandı.
Son 5 yılda zarar eden Merkez Bankalarının da bir tablosu paylaşıldı.
Yazıya yapılan yorumlarda başı, Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara çekerken, zararın savunulmasının yanlış olduğunu belirtti.
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KKM'nin zarar oluşturmayacağı teorileri de hatırlanırken,
Zarar eden merkez bankalarının farkına da değinildi.
İşte Merkez Bankası'nın zarar yazısına yapılan yorumlardan bazıları.
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