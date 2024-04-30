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Merkez Bankası Neden Zarar Ettiğini Açıkladı: Ekonomistlerden Yorum Gecikmedi

Merkez Bankası Neden Zarar Ettiğini Açıkladı: Ekonomistlerden Yorum Gecikmedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.04.2024 - 15:40

Merkez Bankası, bilançosunda KKM'den oluşan zarar görülmüştü. TCMB'nin 'Merkez'in Güncesi' isimli blogunda zarara yönelik açıklama niteliğinde bir paylaşım yapıldı. Yorumlar da gecikmedi.

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TCMB, kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde ilk sıralarda yer alırken, KKM'nin tamamen sorumluluğu altına girmesiyle zarar etmişti.

TCMB, kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde ilk sıralarda yer alırken, KKM'nin tamamen sorumluluğu altına girmesiyle zarar etmişti.

TL'ye dönüşüm amacıyla 2021 yılı Aralık ayında açıklanan ve 2022 yılında başlayan Kur Korumalı Mevduat (KKM), dövizden dönüşümde TCMB'nin, TL'den geçişlerde Hazine'nin sorumluluğundaydı.

TL'ye dönüşüm amacıyla 2021 yılı Aralık ayında açıklanan ve 2022 yılında başlayan Kur Korumalı Mevduat (KKM), dövizden dönüşümde TCMB'nin, TL'den geçişlerde Hazine'nin sorumluluğundaydı.

2023 yılı Temmuz sonrasında KKM tamamen TCMB'nin sorumluluğuna geçmiş, 2023 sonunda da Merkez Bankası, geçmiş yıllarda kurumlar vergisi rekortmeni olurken, zarar açıklamıştı.

Detayları burada.

Merkez Bankası'nın "Merkez'in Güncesi" isimli blogunda, "Merkez Bankaları Faaliyetlerinde Kâr- Zarar Olgusu" başlıklı bir araştırma yayımlandı.

Merkez Bankası'nın "Merkez'in Güncesi" isimli blogunda, "Merkez Bankaları Faaliyetlerinde Kâr- Zarar Olgusu" başlıklı bir araştırma yayımlandı.
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Merkez bankalarının 'kamu yararını gözeten bir çerçevede faaliyet gösterdiği ve kâr amacı gütmediği' belirtilen yazıda, Merkez bankalarının zarar etmesinin ne anlama geldiği açıklanırken, pandemi sonrasında da merkez bankalarının durumu ortaya konuldu.

Son 5 yılda zarar eden Merkez Bankalarının da bir tablosu paylaşıldı.

Son 5 yılda zarar eden Merkez Bankalarının da bir tablosu paylaşıldı.

TCMB'nin 2023 '92. Hesap Dönemi Bilançosu’nda' 818,2 milyar TL zararı da 'esas olarak kur korumalı mevduat kalemlerine ödenen kur farklarından ileri gelmekle birlikte, kur korumalı mevduat giderleri hariç tutulduğunda da artan faiz oranlarının, faiz giderleri ve menkul kıymet değer azalışları yoluyla, kârı azalttığı görülmüştür' şeklinde açıklandı.

Yazıya yapılan yorumlarda başı, Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara çekerken, zararın savunulmasının yanlış olduğunu belirtti.

Yazıya yapılan yorumlarda başı, Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara çekerken, zararın savunulmasının yanlış olduğunu belirtti.
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KKM'nin zarar oluşturmayacağı teorileri de hatırlanırken,

KKM'nin zarar oluşturmayacağı teorileri de hatırlanırken,
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Zarar eden merkez bankalarının farkına da değinildi.

Zarar eden merkez bankalarının farkına da değinildi.
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İşte Merkez Bankası'nın zarar yazısına yapılan yorumlardan bazıları.

İşte Merkez Bankası'nın zarar yazısına yapılan yorumlardan bazıları.
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