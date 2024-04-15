Merkez Bankası Zarar Açıkladı: KKM, Yıllar Sonra Rekor Zarar Ettirdi
Merkez Bankası Zarar Açıkladı: KKM, Yıllar Sonra Rekor Zarar Ettirdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılında 818,2 milyar TL zarar açıkladı.
TCMB'nin, 2023 yılı bilançosunda realize edilen zarar 818,2 milyar TL olurken, henüz realize edilmemiş “diğer” kalemler toplamı da 817,8 milyar TL olarak sabitlendiği görüldü.
Bu iki kalemdeki zararın, taşınan açık döviz pozisyonlarıyla KKM kur farkı ödemelerinden kaynaklandığı biliniyor.
Merkez Bankası’nın son 10 yıldaki kar/zarar durumu şu şekilde olmuştu:
TCMB'nin aktif toplamı 6,92 trilyon TL olarak gerçekleşirken, 2023 yılına ait 92'inci Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2024 Salı günü gerçekleştirilecek.
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