Merkez Bankası Zarar Açıkladı: KKM, Yıllar Sonra Rekor Zarar Ettirdi

TCMB'nin 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren 92'inci Hesap Dönemi Bilançosu yayımlandı.

Buna göre, 2021 yılında 57,5 milyar TL, 2022 yılında 72,0 milyar TL kar açıklanan Banka, geçen yılı 818 milyar 182,9 milyon TL zararla tamamladı.