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Merkez Bankası Zarar Açıkladı: KKM, Yıllar Sonra Rekor Zarar Ettirdi

Merkez Bankası Zarar Açıkladı: KKM, Yıllar Sonra Rekor Zarar Ettirdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.04.2024 - 08:23

TCMB, 2023 yılında 818,2 milyar TL zarar açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılında 818,2 milyar TL zarar açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılında 818,2 milyar TL zarar açıkladı.

TCMB'nin 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren 92'inci Hesap Dönemi Bilançosu yayımlandı.

Buna göre, 2021 yılında 57,5 milyar TL, 2022 yılında 72,0 milyar TL kar açıklanan Banka, geçen yılı 818 milyar 182,9 milyon TL zararla tamamladı.

TCMB'nin, 2023 yılı bilançosunda realize edilen zarar 818,2 milyar TL olurken, henüz realize edilmemiş “diğer” kalemler toplamı da 817,8 milyar TL olarak sabitlendiği görüldü.

TCMB'nin, 2023 yılı bilançosunda realize edilen zarar 818,2 milyar TL olurken, henüz realize edilmemiş “diğer” kalemler toplamı da 817,8 milyar TL olarak sabitlendiği görüldü.

Bu iki kalemdeki zararın, taşınan açık döviz pozisyonlarıyla KKM kur farkı ödemelerinden kaynaklandığı biliniyor.

Bu iki kalemdeki zararın, taşınan açık döviz pozisyonlarıyla KKM kur farkı ödemelerinden kaynaklandığı biliniyor.

Merkez Bankası’nın son 10 yıldaki kar/zarar durumu şu şekilde olmuştu:

Merkez Bankası’nın son 10 yıldaki kar/zarar durumu şu şekilde olmuştu:

  • 2013 yılında 5,0 milyar TL kar, 

  • 2014 yılında 8,6 milyar TL kar, 

  • 2015 yılında 13,8 milyar TL kar, 

  • 2016 yılında 9,5 milyar TL kar, 

  • 2017 yılında 18,3 milyar TL kar, 

  • 2018 yılında 56,2 milyar TL kar, 

  • 2019 yılında 44,7 milyar TL kar, 

  • 2020 yılında 34,5 milyar TL kar, 

  • 2021 yılında 57,5 milyar TL kar,

  • 2022 yılında 72,0 milyar TL kar, 

  • 2023 yılında 818,2 milyar TL zarar.

TCMB'nin aktif toplamı 6,92 trilyon TL olarak gerçekleşirken, 2023 yılına ait 92'inci Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2024 Salı günü gerçekleştirilecek.

TCMB'nin aktif toplamı 6,92 trilyon TL olarak gerçekleşirken, 2023 yılına ait 92'inci Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2024 Salı günü gerçekleştirilecek.
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