Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na 'Hamas' Eleştirisi! 'Terör Örgütü Olarak Nitelendirilmesi Yanlış'
Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na 'Hamas' Eleştirisi! 'Terör Örgütü Olarak Nitelendirilmesi Yanlış'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Hamas' açıklamalarını eleştirdi. Hamas'ın bir terör örgütü olmadığını söyleyen Çelik, 'Hamas, İsrail'in seçimlere girmesine izin verdiği bir partidir. Seçimlere girmesi uygun görülen bir partiye terörist ifadesi kullanmak yanlış olur.' dedi.
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yapan Ömer Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun CNN International'da kullandığı 'Hamas tabii bizim çok üzüldüğümüz bir saldırıyı İsrail’de yaptı. Ve bu terör uygulamalarını yapan, insanları topluca öldüren her türlü yapı bizim nezdimizde terör örgütüdür' ifadelerini eleştirdi.
Hamas'ın 'terör örgütü' olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu söyleyen Çelik, 'Ortada bir terör varsa Netanyahu'nun soykırımcı politikasıdır.' dedi.
Geçmiş dönemlerde İsrail'in Hamas'ın seçimlere girmesine izin verdiğini hatırlatan Çelik, 'İsrail açısında bile seçimlere girmesi uygun görülen bir partiye bugün 'terörist' ifadesi kullanmak yanlış olur.' dedi.
Çelik'in konuyla ilgili açıklamaları 📹
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