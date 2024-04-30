Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na 'Hamas' Eleştirisi! 'Terör Örgütü Olarak Nitelendirilmesi Yanlış'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Hamas' açıklamalarını eleştirdi. Hamas'ın bir terör örgütü olmadığını söyleyen Çelik, 'Hamas, İsrail'in seçimlere girmesine izin verdiği bir partidir. Seçimlere girmesi uygun görülen bir partiye terörist ifadesi kullanmak yanlış olur.' dedi.