Hamas'tan Erdoğan'ın 'Kuvayımilliye' Çıkışına Yanıt: 'Gurur Duyduk'
Hamas'tan Erdoğan'ın 'Kuvayımilliye' Çıkışına Yanıt: 'Gurur Duyduk'
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'la ilgili dün yaptığı 'Kuvayımilliye' açıklamasına Hamas'tan yanıt geldi. Hareket, Erdoğan'ın açıklamasıyla gurur duyduklarını söyleyerek, 'Halkımız mücadelesinde cesur bir ses olarak bu açıklamaları ezberleyecektir' dedi.
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada 'İsrail'le ticaret' eleştirilerine sert yanıt verdi.
'Filistin meselesi için bedel ödemiş bir hareketiz' diyen Erdoğan, 'Bizim hayatımız Filistin mücadelesiyle geçmiştir. Milli Mücadele sırasında Türkiye’deki Kuvayımilliye ne ise Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Ne suikast girişimlerinize ne de darbe kalkışmalarınıza boyun eğmeyeceğim.' ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşması sonrası açıklama yapan Hamas, 'Kardeş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkına, özgürlük ve topraklarını kurtarma amacıyla verdiği mücadelesindeki tutumlarını çok değerli görüyoruz.' ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın Kuvayimilliye benzetmesi için 'Gurur duyduk' diyen hareket, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur açıklamaları ve onurlu duruşları, kardeş Türk halkının tarihi ve özgün konumunu somutlaştırmaktadır. Halkımız, Gazze Şeridi'ndeki insanlarımıza yönelik aldığı tutum ve halkımızın topraklarını özgürleştirme, oraya geri dönüş ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekleme konusunda mücadelesinde, cesur bir ses olarak bu açıklamaları ezberleyecektir' dedi.
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