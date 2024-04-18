Hamas'tan Erdoğan'ın 'Kuvayımilliye' Çıkışına Yanıt: 'Gurur Duyduk'

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'la ilgili dün yaptığı 'Kuvayımilliye' açıklamasına Hamas'tan yanıt geldi. Hareket, Erdoğan'ın açıklamasıyla gurur duyduklarını söyleyerek, 'Halkımız mücadelesinde cesur bir ses olarak bu açıklamaları ezberleyecektir' dedi.