Tüm Emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlu Olsun!
Tüm Emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlu Olsun!
Dayanışmanın, emeğin, fedakarlığın günü 1 Mayıs İşçi Bayramı, ilk kez 1856’da Avustralya’da ortaya çıktığından beri tüm dünya için paha biçilemez bir anlam taşıyor.
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Birliğin, mücadelenin, alın terinin, yardımlaşmanın önemini vurgulayan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü eşitsizliklerin, adaletsizliklerin olmadığı bir dünyanın önemini hatırlatıyor.
Adaletin sağlandığı, emeklerin karşılık bulduğu aydın yarınlar dileğiyle herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!
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işçilerin %80 nin çalıştığı ama memurların izin yaptığı işçi bayramı kutlu olsun 🤣🤣🤣