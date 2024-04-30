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Tüm Emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlu Olsun!

Tüm Emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlu Olsun!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 23:34

Dayanışmanın, emeğin, fedakarlığın günü 1 Mayıs İşçi Bayramı, ilk kez 1856’da Avustralya’da ortaya çıktığından beri tüm dünya için paha biçilemez bir anlam taşıyor.

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Birliğin, mücadelenin, alın terinin, yardımlaşmanın önemini vurgulayan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü eşitsizliklerin, adaletsizliklerin olmadığı bir dünyanın önemini hatırlatıyor.

Birliğin, mücadelenin, alın terinin, yardımlaşmanın önemini vurgulayan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü eşitsizliklerin, adaletsizliklerin olmadığı bir dünyanın önemini hatırlatıyor.

Adaletin sağlandığı, emeklerin karşılık bulduğu aydın yarınlar dileğiyle herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!

Adaletin sağlandığı, emeklerin karşılık bulduğu aydın yarınlar dileğiyle herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!

Mücadeleye devam! 👇

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kunti

işçilerin %80 nin çalıştığı ama memurların izin yaptığı işçi bayramı kutlu olsun 🤣🤣🤣