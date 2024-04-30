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1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajları 2024! En Güzel, Resimli 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajları ve Sözleri

1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajları 2024! En Güzel, Resimli 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajları ve Sözleri

1 Mayıs
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
30.04.2024 - 22:11

19. yüzyılda, işçilerin sağlık, iş güvenliği ve çalışma saatlerine ilişkin haklarını elde etmek amacıyla hukuki ve siyasi sistemlere karşı gösterdikleri direniş sonucunda doğan 1 Mayıs, günümüzde İşçi ve Emekçiler Bayramı olarak anılıyor. Bu dönemde yaşamış olan reformist ve sosyalist Robert Owen'ın '8 saat iş, 8 saat uyku, 8 saat canımız ne isterse' sloganı, işçiler arasında bir dayanışma ve adaletsizliğe karşı direniş simgesi haline gelmiştir. Biz de bu özel gün için en anlamlı ve güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları, sözleri ve şiirlerini bir araya getirdik... 

İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlama mesajları...

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1 Mayıs'ta Neler Oldu? 1 Mayıs Ne Zamandan Beri Kutlanıyor?

1 Mayıs'ta Neler Oldu? 1 Mayıs Ne Zamandan Beri Kutlanıyor?

1 Mayıs, tüm dünyada işçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve haksızlıklara karşı mücadele günü olarak kutlanır. Bu özel günün tarihi, 19. yüzyılın sonlarına, Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentine dayanır. O dönemde işçiler, daha iyi çalışma koşulları ve 8 saatlik iş günü için mücadele ediyorlardı. Bu mücadele, 1 Mayıs 1886'da Haymarket olayıyla doruğa ulaştı. Bu olayda, polisin işçilere karşı açtığı ateş sonucunda birçok işçi hayatını kaybetti. Yaşanan trajik olayın ardından, 1889'da Paris'te toplanan Uluslararası İşçi Birliği, 1 Mayıs'ı 'Uluslararası İşçi ve Emekçiler Günü' olarak ilan etti. 

1 Mayıs, 1911 yılından itibaren Türkiye'de kutlanmaya başlanmış ve 1923 yılında resmi olarak İşçi Bayramı olarak kabul edilmiştir.

1 Mayıs Neden Kutlanıyor?

1 Mayıs Neden Kutlanıyor?

1 Mayıs'ın neden kutlandığını daha detaylı bir şekilde ifade edersek: 1 Mayıs, işçi sınıfının emek ve hak mücadelesinin simgesidir. Bugün, emekçilerin birlik ve beraberliklerini pekiştirdiği, hakları için mücadele ettiği ve bu uğurda gösterdikleri dayanışmayı kutladığı bir gündür. 

Aynı zamanda, tüm dünyada işçi haklarına dikkat çekmek ve daha iyi çalışma koşulları taleplerini dile getirmek için de bir fırsattır. Bu yüzden, 1 Mayıs, emekçilerin haklarını savunma ve bu hakları genişletme mücadelesinin bir parçası olarak kutlanır.

Gelin, şimdi de en özel, en güzel ve resimli mesajlarla 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı birlikte kutlayalım 👇

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe Özel Mesajlar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe Özel Mesajlar

  • Tüm emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun…

  • Tüm farkı yaratan emektir. - John Locke

  • Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. - Sophokles

  • 1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günüdür. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün tüm yurtta coşkuyla kutlanmasını diliyorum.

  • Bir ürünün mimari onu tasarlayan değildir, bir ürünün gerçek mimari onu ortaya çıkaran işçilerdir.

  • Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun.

1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlama Mesajları

1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlama Mesajları

  • İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme.” -Benjamin Franklin

  • Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

  • Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem. Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

  • Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın. -Confucius

  • Taşları anıta çeviren her işçinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!

  • Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

  • Toprak, onu eliyle işleyenlerindir. - Emiliano Zapata

1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajları ve Sözleri

1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajları ve Sözleri

  • 1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

  • Özelde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

  • Tüm emekçilerin birlikte mücadele ederek kazandığı hakları, daha güçlü bir geleceğe taşımak dileğiyle, 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun!

  • Yüz karası değil, kömür karası: Böyle kazanılır ekmek parası. İşçinin ve Emekçinin Bayramı Kutlu Olsun! 

  • Emek her koşulda sermayeden bağımsızdır, ondan önceliklidir ve ondan üstündür. Emek olmadan sermaye olmaz. Sermaye ancak emeğin meyvesidir.

  • Oysa dünya, işçilerin omuzları üstünde durur. Kıpırdasın da gör.

  • İşçilikte cinsiyet eşitsizliğinin, emeğin sömürülmediği çocuk işçilerin olmadığı 1 Mayıs kutlu olsun!

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1 Mayıs İşçi Bayramı İle İlgili Sözler

1 Mayıs İşçi Bayramı İle İlgili Sözler

  • Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız.

  • Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso’su olun.” -Martin Luther King

  • Her zaman ve her koşulda hayatın devamı için emek veren tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. 

  • Herkesin adil bir şekilde çalıştığı, hiçbir işçinin hakkının yenilmediği, umut dolu yarınlara. Emek hayattır gün gelir hatıra olur.

  • Bugün özel bir gün alın terinin gerçek sahiplerinin günü... 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

  • İşçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz.

  • Emeğin, alın terin var olduğu yerde, paylaşma adil olur. Saygı ve sevgi olur.

Resimli 1 Mayıs Kutlama Mesajları

Resimli 1 Mayıs Kutlama Mesajları

  • İçinde alın teri, göz nuru bulunan kazanç helâl olur. Tadı bereketli olur.

  • En hayırlı ve tatlı kazanç insanın el emeği göz nuru alın teri ile kazandığı rızıktır. - Hz. Muhammed(s.a.v)

  • Yaşam değerli ve kutsaldı. Ama onur ve alın teri olmayınca yaşamın hiçbir anlamı yoktu. - Alein Kentigerna 

  • Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın; rehberi şeytan olmuştur. - Yunus Emre

  • Bir insan size alın teriyle zengin olduğunu söylerse ona şu soruyu sorun; kimin alın teriyle? Don Marquis

  • İşleri Allah’a ısmarlama (tevekkül), ancak, alın teri dökmüşlerin hakkıdır, alın terinin hakkıdır, alın teri sabrının meyvesidir. - Sezai Karakoç

  • Hiç kimse elinin kazandığından daha hayırlı ve tatlı bir yiyecek yememiştir. Allah’ın peygamberi Davud da (A.S.) bizzat çalışarak elinin emeğini yerdi. - Buhari

  • İnsanlar kötülüğe yığınla akın eder çünkü yol düz ve kısadır fakat iyiliğin önüne Tanrı alın terini koymuştur. - Hesiodos

  • Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kâinata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır. - Ahmet Hamdi Tanpınar

En Güzel 1 Mayıs Mesajları

En Güzel 1 Mayıs Mesajları

  • Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir.” Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs'ı kutlu olsun...

  • Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun...

  • 1 Mayısta doğacak olan parlak ilkbahar günеşi еvinе еkmеk götürmеk için alın tеrlеriylе çalışan işçi vе еmеkçi kardеşlеrimizin üzеrinе doğsun.

  • 1 Mayıs işçi vе еmеkçi bayramı kutlu olsun. Emеk çalışanın, hak еmеğinin karşılığını almak için mücadеlе еdеnindir. Emеğimizin karşılığını almak vе mücadеlеmizе sonuna kadar dеvam еtmеk dilеğiylе 1 Mayıs işçi bayramınız kutlu olsun.

  • Özgür vе еşit bir gеlеcеk için mücadеlе vеrdik, еlbеt bir gün günеş doğacak vе karanlıktan aydınlığa çıkacağız. Güzеl günler göreceğiz çocuklar. 1 Mayıs İşçi vе Emеkçinin Bayramı Kutlu Olsun.

  • Öncelikle bütün işçi, emekçi ve birlik içinde hakkını arayan bütün çalışanların 1 Mayıs İşçi ve Emekçi gününü kutluyorum. Nice haklı yarınlar diliyorum.

  • Ekmek pahalı emek ucuzdu. -Nikolayeviç Tolstoy

1 Mayıs İşçi Bayramı Sözleri

1 Mayıs İşçi Bayramı Sözleri

  • Birlik ve dayanışma inancıyla emek, barış ve özgürlük mücadelesinde tüm ezilenlerin 1 mayıs işçi bayramını kutlarım.

  • İşçinin teri kurumadan ücretini veriniz ve kendisine işte iken ücretini bildiriniz. - Hadis-i Şerif

  • Bazı insanlar büyük işler görmek için dünyaya gelmişler, bazıları da küçük işler görürler. -  Dostoyevski

  • İnsan işine, işsiz kalıncaya kadar küfreder. - Sinclair Lewis

  • Bir metre iş yapmayı bir kilometre söz vermeye değiştirmem. - James Howel

  • Dünyada en güç iş, işsiz gezmektir. - Leb Rostens

  • Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından, Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından, Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir.

1 Mayıs'la İlgili Görseller: İşçi Bayramı Kutlu Olsun!

1 Mayıs'la İlgili Görseller: İşçi Bayramı Kutlu Olsun!

  • Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır, Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez, Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde.

  • Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından, Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından, Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir.

  • Kendi işi için efendi olmayı beceremeyen, başkasına hizmetçi olur. - Şehabettin Ahmed

  • Her şeye rağmen düşmana inat yaşayacağız, yaşatacağız yarın bizim çünkü biz öleceğiz ama çocuklarımız bıraktığımız mirası taşıyacaklar yüreklerinde ve onların yürekleri bizim altında ezildiğimiz korkuları yaşamayacaklar. - Y. Güney

  • İnsan’n mevkine göre yaptığı işlerin de ismi değişir. - Moliere

  • Bir iş bir kere geri kalırsa, bir daha ilerleyemez. - Hz.Ömer

  • İş görmek istiyorsanız az, laf etmek istiyorsanız çok kalabalık ekip kurunuz. - Mancur Olson

  • Taşlar değil, yapılan işler anıtları oluşturur. - J.Lothorpmoley

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1 Mayıs Şiirleri

1 Mayıs Şiirleri

1 Mayıs

Bir Mayıs dediler işçinin bayramıdır,

İşverenle işçinin emek hesabıdır.

Refaha ulaşmak işçinin de hakkıdır,

Mitinglerle her yıl bu hak hatırlatılır.

Anladık ama ne zaman bayram yapılır?

Yıllardır yapılanlar miting bayramıdır.

Istıraplı esnaf o gün dükkan kapatır,

Sözde bayram, halkın huzurunu kaçırır.

 - Yücel Terkanlıoğlu -

Nazım Hikmet'in 1 Mayıs Şiiri

Nazım Hikmet'in 1 Mayıs Şiiri

Türkiye İşçi Sınıfına Selâm!

Selâm yaratana!

Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selâm!

Bütün yemişler dallarınızdadır.

Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir,

haklı günler, büyük günler,

gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan,

ekmek, gül ve hürriyet günleri.

Türkiye işçi sınıfına selâm!

Meydanlarda hasretimizi haykıranlara,

toprağa, kitaba, işe hasretimizi,

hasretimizi, ay yıldızı esir bayrağımıza.

Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selâm!

Paranın padişahlığını,

karanlığını yobazın

ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selâm!

Türkiye işçi sınıfına selâm!

Selâm yaratana!

- Nazım Hikmet -

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