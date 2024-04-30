1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajları 2024! En Güzel, Resimli 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajları ve Sözleri

1 Mayıs, tüm dünyada işçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve haksızlıklara karşı mücadele günü olarak kutlanır. Bu özel günün tarihi, 19. yüzyılın sonlarına, Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentine dayanır. O dönemde işçiler, daha iyi çalışma koşulları ve 8 saatlik iş günü için mücadele ediyorlardı. Bu mücadele, 1 Mayıs 1886'da Haymarket olayıyla doruğa ulaştı. Bu olayda, polisin işçilere karşı açtığı ateş sonucunda birçok işçi hayatını kaybetti. Yaşanan trajik olayın ardından, 1889'da Paris'te toplanan Uluslararası İşçi Birliği, 1 Mayıs'ı 'Uluslararası İşçi ve Emekçiler Günü' olarak ilan etti.

1 Mayıs, 1911 yılından itibaren Türkiye'de kutlanmaya başlanmış ve 1923 yılında resmi olarak İşçi Bayramı olarak kabul edilmiştir.