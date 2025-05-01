1 Mayıs'a Özel İşçi ve Emekçinin Mücadelesini Konu Alan 2000 Sonrası Gösterime Giren Filmler

1 Mayıs İşçi Bayramı, dünya genelinde işçi ve emekçinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılan mücadeleyi temsil eder. Ülkemiz gibi pek çok ülkede resmi tatil ilan edilen bu özel günde izlemeye değer birbirinden özel filmleri sizin için seçtik. Listeyi hazırlarken filmlerin 2000 yılı ve sonrası olmasını esas aldık. Komedi, dram ve belgesel türünde olan bu filmlere bir şans verin deriz. İşte, 1 Mayıs'ta izlenecek filmler...

İyi seyirler diler, hepinizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlarız!