1 Mayıs'a Özel İşçi ve Emekçinin Mücadelesini Konu Alan 2000 Sonrası Gösterime Giren Filmler
1 Mayıs İşçi Bayramı, dünya genelinde işçi ve emekçinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılan mücadeleyi temsil eder. Ülkemiz gibi pek çok ülkede resmi tatil ilan edilen bu özel günde izlemeye değer birbirinden özel filmleri sizin için seçtik. Listeyi hazırlarken filmlerin 2000 yılı ve sonrası olmasını esas aldık. Komedi, dram ve belgesel türünde olan bu filmlere bir şans verin deriz. İşte, 1 Mayıs'ta izlenecek filmler...
İyi seyirler diler, hepinizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlarız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
25. Machines (2016)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
24. Bread and Roses (2000)
23. Tigertail (2020)
22. The Motorcycle Diaries (2004)
21. La Commune (Paris, 1871) (2000)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
20. Made in Dagenham (2010)
19. Snowpiercer (2013)
18. Solidarity (2019)
17. North Country (2005)
16. Parasite (2019)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15. Up in the Air (2009)
14. Dinner for Schmucks (2010)
13. Horrible Bosses (2011)
12. Support the Girls (2018)
11. In the Pit (2006)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10. Coyote Ugly (2000)
9. Employee of the Month (2006)
8. Waitress (2007)
7. The Gig Is Up (Belgesel – Kanada/Fransa) (2021)
6. The Measure of a Man (2015)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5. Unrest (İsviçre - 2022)
4. The Snows of Kilimanjaro (2011)
3. Heart of the Factory (2008)
2.
1. La Syndicaliste (2022, Fransa)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın