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1 Mayıs'a Özel İşçi ve Emekçinin Mücadelesini Konu Alan 2000 Sonrası Gösterime Giren Filmler

1 Mayıs'a Özel İşçi ve Emekçinin Mücadelesini Konu Alan 2000 Sonrası Gösterime Giren Filmler

Sinema İşçi 1 Mayıs
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.05.2025 - 07:18

1 Mayıs İşçi Bayramı, dünya genelinde işçi ve emekçinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılan mücadeleyi temsil eder. Ülkemiz gibi pek çok ülkede resmi tatil ilan edilen bu özel günde izlemeye değer birbirinden özel filmleri sizin için seçtik. Listeyi hazırlarken filmlerin 2000 yılı ve sonrası olmasını esas aldık. Komedi, dram ve belgesel türünde olan bu filmlere bir şans verin deriz. İşte, 1 Mayıs'ta izlenecek filmler...

İyi seyirler diler, hepinizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlarız!

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25. Machines (2016)

25. Machines (2016)

Bu belgesel, Bir Hint tekstil fabrikasında çalışan işçilerin günlük yaşamının portresini, hem güzelliği hem de utanç verici çalışma koşullarıyla gözler önüne seriyor.

Yönetmen: Rahul Jain

İMDb Puanı: 7.3

24. Bread and Roses (2000)

24. Bread and Roses (2000)

Filmde iki Latin kız kardeşin, şehir merkezindeki bir ofis binasında temizlikçi olarak çalışmaya başlamasının ardından sendikalaşma hakkı için verdikleri mücadele anlatılıyor.

Yönetmen: Ken Loach

Oyuncular: Pilar Padilla, Adrien Brody, Elpidia Carrillo

İMDb Puanı: 7.0

23. Tigertail (2020)

23. Tigertail (2020)

Birçok kuşağın aynı anda yer aldığı bu dramda, Tayvanlı bir fabrika işçisi, ailesi ve yeni gelen sorumluluklarını dengelemeye çalışır. Diğer yandan da bağlantı bulmaya çalıştığı Amerika'da iş fırsatı aramak için anavatanından ayrılır.

Yönetmen: Alan Yang

Oyuncular: Tzi Ma, Christine Ko, Hong-Chi Lee

İMDb Puanı: 6.6

22. The Motorcycle Diaries (2004)

22. The Motorcycle Diaries (2004)

1950'li yılların başlarında Ernesto ve Alberto adlı iki genç, Arjantin'in başkenti olan Buenos Aires'ten bir motosikletle yola çıkarlar. Film, Che Guevara'nın gençliğinde yaptığı ve ona hayatının amacını gösteren bir motosiklet yolculuğunun ekrana yansımasıdır.

Yönetmen: Walter Salles

Oyuncular: Gael García Bernal, Rodrigo de la Serna, Mía Maestro

İMDb Puanı: 7.7

21. La Commune (Paris, 1871) (2000)

21. La Commune (Paris, 1871) (2000)

Belgesel ile kurmaca arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran bu savaş dramasında, 19. yüzyıl Paris'inin işçi sınıfı ve burjuvazisiyle, trajik bir işçi sınıfı isyanı ile ilgili röportajlar yapılıyor ve mevzu televizyonlarda anlatılıyor.

Yönetmen: Peter Watkins

Oyuncular: Eliane Annie Adalto, Pierre Barbieux, Bernard Bombeau

İMDb Puanı: 8.0

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20. Made in Dagenham (2010)

20. Made in Dagenham (2010)

Film, 1968 yılında Ford Dagenham otomobil fabrikasında kadın işçilerin cinsiyet ayrımcılığını protesto etmek için meydanlara döküldüğü grevi konu alıyor.

Yönetmen: Nigel Cole

Oyuncular: Sally Hawkins, Bob Hoskins, Andrea Riseborough

İMDb Puanı: 7.1

19. Snowpiercer (2013)

19. Snowpiercer (2013)

Başarısız bir iklim değişikliği deneyinin Snowpiercer'a (dünyayı dolaşan bir tren) binerek hayatta kalanlar dışında tüm yaşamı öldürdüğü bir gelecekte, yeni bir sınıf sistemi ortaya çıkar.

Yönetmen: Bong Joon Ho

Oyuncular: Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton

İMDb Puanı: 7.1

NOT: Filmin 2020 yılında diziye uyarlanan versiyonunu da izlemeyi deneyebilirsiniz. 4 sezonluk dizinin başrollerinde ise Jennifer Connelly, Sean Bean, Daveed Diggs gibi birbirinden yetenekli oyuncular rol alıyor.

18. Solidarity (2019)

18. Solidarity (2019)

Belgeselde kara listeye alınan inşaat işçileri ve polis tarafından gözetlenen aktivistler süregelen mücadelelerini konu alıyor. Bunun yanı sıra aktivistler ve hukuk öğrencileri arasındaki toplantıları takip ederek adalete giden bir yol bulmaya çalışan topluluğun kararlılığını ortaya koyuyor.

Yönetmen: Lucy Parker

İMDb Puanı: 7.3

17. North Country (2005)

17. North Country (2005)

Akademi Ödülüne aday gösterilen ve gerçek hayattan uyarlanan filmde, bir madende çalışan kadın işçinin şehirdeki ilk cinsel taciz davasını açması konu alınıyor.

Yönetmen: Niki Caro

Oyuncular: Charlize Theron, Jeremy Renner, Frances McDormand

İMDb Puanı: 7.3

16. Parasite (2019)

16. Parasite (2019)

Filmde, açgözlülük ve sınıf ayrımcılığının, zengin Park ailesi ile yoksul Kim ailesi arasında yeni kurulan ortak yaşamlarındaki ilişkiyi tehdit etmesi konu alınıyor.

Yönetmen: Bong Joon Ho

Oyuncular: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong

İMDb Puanı: 8.5

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15. Up in the Air (2009)

15. Up in the Air (2009)

Ryan Bingham bütün iş yaşamı farklı şehirler arasında iş seyahatlerinden ibaret olan bir şirket elemanıdır. Çalıştığı şirketin seyahat bütçesini kısması üzerine Ryan Bingham kendini hiç beklenmedik bir mücadele içinde bulur.

Yönetmen: Jason Reitman

Oyuncular: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick

İMDb Puanı: 7.4

14. Dinner for Schmucks (2010)

14. Dinner for Schmucks (2010)

Kariyerinde yükselen bir yönetici, iş amirlerinin özel misafirleri için bir akşam yemeği düzenlediğini öğrenir. Yemekte mükemmel bir konuk olan bir adamla arkadaş olurken onun davetinin amacını da sorgumaya başlar.

Yönetmen: Jay Roach

Oyuncular: Steve Carell, Paul Rudd, Stephanie Szostak

İMDb Puanı: 5.9

13. Horrible Bosses (2011)

13. Horrible Bosses (2011)

Film, üç arkadaşın kendilerine zorbalık eden ve mutlu olmalarını engelleyen patronlarını öldürmeye karar vermelerini konu alıyor. Üçlü önce kiralık katil tutmak ister, ancak sonra bu işi kendilerinin yapması gerektiğine inanırlar.

Yönetmen: Seth Gordon

Oyuncular: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis

İMDb Puanı: 6.9

12. Support the Girls (2018)

12. Support the Girls (2018)

Lisa Conroy, bir restoranda müdürdür. İşini pek sevmese de restorandaki diğer çalışanlarla aile gibidir. Hayatındaki birçok sorunla mücadele eden Lisa bir gün restoranda çalışan bir garsonla ilgili beklenmedik bir şey öğrenir ve meslektaşlarıyla harekete geçer.

Yönetmen: Andrew Bujalski

Oyuncular: Regina Hall, Haley Lu Richardson, Dylan Gelula

İMDb Puanı: 6.4

11. In the Pit (2006)

11. In the Pit (2006)

Bu belgesel, Mexico City'deki yer alan Periferico otoyolunun ikinci katının yapımında yer alan inşaat işçilerinin günlük hayatlarının bir portresini çiziyor.

Yönetmen: Juan Carlos Rulfo

Oyuncular: Salvador Enriquez Castillo, Sofia García López, José Guadalupe Calzada

İMDb Puanı: 7.2

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10. Coyote Ugly (2000)

10. Coyote Ugly (2000)

Hevesli şarkı sözü yazarı Violet Sanford, New York'ta kadınların işlettiği ve erkek patronlarıyla dalga geçilen bir barda iş bulduktan sonra kabuğundan sıyrılır.

Yönetmen: David McNally

Oyuncular: Piper Perabo, Adam Garcia, John Goodman

İMDb Puanı: 5.8

9. Employee of the Month (2006)

9. Employee of the Month (2006)

Film, tembel bir adamın, yeni bir kadın çalışanın sevgisini kazanmak için işyerinde 'Ayın Çalışanı' unvanını sürekli kazanan bir çalışanla rekabet etmesini konu alıyor.

Yönetmen: Greg Coolidge

Oyuncular: Jessica Simpson, Dane Cook, Dax Shepard

İMDb Puanı: 5.6

8. Waitress (2007)

8. Waitress (2007)

Jenna, hamile ve işinde mutsuz bir evli garsondur. Kasabasına yeni gelen biriyle tanışır ve son bir mutluluk girişimi olarak onunla beklenmedik bir ilişkiye başlar.

Yönetmen: Adrienne Shelly

Oyuncular: Keri Russell, Nathan Fillion, Jeremy Sisto

İMDb Puanı: 7.0

7. The Gig Is Up (Belgesel – Kanada/Fransa) (2021)

7. The Gig Is Up (Belgesel – Kanada/Fransa) (2021)

Film, Uber, DoorDash, Citi Bikes gibi şirketlerde çalışanların ekonomik ve fiziksel zorluklarını ele alıyor. Adeta dünya çapında işçi hakları mücadelesinin son örneğini belgeliyor.

Yönetmen: Shannon Walsh

Oyuncular: Tomisin Adeshiyan, Ali, Al Aloudi

İMDb Puanı: 6.9

6. The Measure of a Man (2015)

6. The Measure of a Man (2015)

51 yaşında olan Thierry, 20 aylık bir işsizlikten sonra yeni bir işe başlar ve kısa süre sonra bu iş onu ahlaki bir ikilemle karşı karşıya bırakır. İşini sürdürmek için ne kadarını ve neleri kabul etmeye isteklidir?

Yönetmen: Stéphane Brizé

Oyuncular: Vincent Lindon, Karine de Mirbeck, Matthieu Schaller

İMDb Puanı: 6.8

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5. Unrest (İsviçre - 2022)

5. Unrest (İsviçre - 2022)

Film, 19. yüzyılda bir saat fabrikasında çalışan işçilerin arasındaki sosyalist fikirlerin yayılma sürecini ele alıyor. 

Yönetmen: Cyril Schäublin

Oyuncular: Alisa Miloglyadova, Elisaveta Kriman, Olga Bushkova

İMDb Puanı: 6.6

4. The Snows of Kilimanjaro (2011)

4. The Snows of Kilimanjaro (2011)

Film, işini kaybetmiş olan, ailesi ve arkadaşları ile mutlu bir şekilde yaşayan rıhtım işcisi Michel'in, silahlı bir saldırıya uğramasından sonra hayatının nasıl değiştiğini konu alıyor.

Yönetmen: Robert Guédiguian

Oyuncular: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan

İMDb Puanı: 7.2

3. Heart of the Factory (2008)

3. Heart of the Factory (2008)

2 saat uzunluğundaki bu belgesel, bir seramik fabrikasının işçilerinin iş yerindeki ölümleri ve kazaları durdurmak için verdikleri mücadelenin yaşamlarında nelere yol açtığını konu alıyor.

Yönetmen: Ernesto Ardito, Virna Molina

İMDb Puanı: 7.7

2.

2.

Film, Endonezya'nın Sumba adasında çocuk işçiliğiyle mücadele eden genç bir kadının hikayesini konu alıyor. 

Yönetmen: Razka Robby Ertanto

Oyuncular: Laura Basuki, Videlis Siprianus Diki, Kirana Grasela

İMDb Puanı: 6.2

1. La Syndicaliste (2022, Fransa)

1. La Syndicaliste (2022, Fransa)

Film, gerçek bir hikayeden uyarlanıyor. Bir kadın sendikacının iş yerindeki yolsuzluğu ifşa etmesi ve ardından yaşanan baskı dolu ve tehdit süreçlerini ele alıyor. 

Yönetmen Jean-Paul Salomé

Oyuncular: Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, Yvan Attal

İMDb Puanı: 6.6

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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