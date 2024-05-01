'Taksim' Öfkesi Sendikaları da Vurdu! Vatandaşlar, Çekilme Kararı Alan DİSK ve KESK'i Topa Tuttu
'Taksim' Öfkesi Sendikaları da Vurdu! Vatandaşlar, Çekilme Kararı Alan DİSK ve KESK'i Topa Tuttu
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1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen vatandaşlar; DİSK, KESK ve siyasi parti örgütlerinin çağrılarıyla Saraçhane'de toplandı.
Taksim'e ilerlemek isteyen guruba, polis ekipleri Bozdoğan Kemeri'ne barikat kurarak engel olmaya çalıştı.
Zaman zaman vatandaşlarla, polis ekipleri arasında arbede yaşanırken, DİSK, KESK ve siyasi partilerden geri çekilme kararı geldi.
DİSK ve KESK'in çekilme kararı açıklandığı esnada meydandan 'yuh' sesleri yükseldi. Sendikaların çekilme kararı sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar DİSK ve KESK'i 'mücadeleden kaçmak' ve 'sarı sendika' olmakla suçladı.
Vatandaşlar Taksim kararını alan iktidara öfke duyduğu kadar, Taksim sözünden dönen sendikalara da tepki gösterdi. 👇
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