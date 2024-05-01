Görüş Bildir
Haberler
Gündem
'Taksim' Öfkesi Sendikaları da Vurdu! Vatandaşlar, Çekilme Kararı Alan DİSK ve KESK'i Topa Tuttu

'Taksim' Öfkesi Sendikaları da Vurdu! Vatandaşlar, Çekilme Kararı Alan DİSK ve KESK'i Topa Tuttu

DİSK 1 Mayıs
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.05.2024 - 17:10

1 Mayıs'ta Taksim'de toplanma kararı alan sendikalar DİSK ve KESK'in yürümekten vazgeçmesi büyük tepki topladı. Vatandaşlar, sendika yönetimlerini 'mücadeleden kaçmakla' suçladı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen vatandaşlar; DİSK, KESK ve siyasi parti örgütlerinin çağrılarıyla Saraçhane'de toplandı.

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen vatandaşlar; DİSK, KESK ve siyasi parti örgütlerinin çağrılarıyla Saraçhane'de toplandı.

Taksim'e ilerlemek isteyen guruba, polis ekipleri Bozdoğan Kemeri'ne barikat kurarak engel olmaya çalıştı.

Taksim'e ilerlemek isteyen guruba, polis ekipleri Bozdoğan Kemeri'ne barikat kurarak engel olmaya çalıştı.

Zaman zaman vatandaşlarla, polis ekipleri arasında arbede yaşanırken, DİSK, KESK ve siyasi partilerden geri çekilme kararı geldi.

Zaman zaman vatandaşlarla, polis ekipleri arasında arbede yaşanırken, DİSK, KESK ve siyasi partilerden geri çekilme kararı geldi.

DİSK ve KESK'in çekilme kararı açıklandığı esnada meydandan 'yuh' sesleri yükseldi. Sendikaların çekilme kararı sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar DİSK ve KESK'i 'mücadeleden kaçmak' ve 'sarı sendika' olmakla suçladı.

Vatandaşlar Taksim kararını alan iktidara öfke duyduğu kadar, Taksim sözünden dönen sendikalara da tepki gösterdi. 👇

Vatandaşlar Taksim kararını alan iktidara öfke duyduğu kadar, Taksim sözünden dönen sendikalara da tepki gösterdi. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın