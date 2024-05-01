Canan Kaftancıoğlu'ndan Özgür Özel ve Sendikalara 1 Mayıs Eleştirisi: "Saraçhane'de Kutlayacağız' Denilseymiş"

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel ve Sendikaların Taksim ısrarı sonrası Saraçhane'den geri çekilmesine tepki gösterdi. Olayı ‘vazgeçilecek yürüyüş’ olarak niteleyen Kaftancıoğlu, 'Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş.' dedi.