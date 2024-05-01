Canan Kaftancıoğlu'ndan Özgür Özel ve Sendikalara 1 Mayıs Eleştirisi: "Saraçhane'de Kutlayacağız' Denilseymiş"
Canan Kaftancıoğlu'ndan Özgür Özel ve Sendikalara 1 Mayıs Eleştirisi: "Saraçhane'de Kutlayacağız' Denilseymiş"
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel ve Sendikaların Taksim ısrarı sonrası Saraçhane'den geri çekilmesine tepki gösterdi. Olayı ‘vazgeçilecek yürüyüş’ olarak niteleyen Kaftancıoğlu, 'Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş.' dedi.
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Günlerdir devam eden 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına yönelik Özgür Özel ve sendikaların ısrarına karşın polis barikatı karşısında yeteri kadar direniş göstermeyen örgütlere eski CHP İstanbul İl Başkanı canan Kaftancıoğlu'ndan tepki geldi.
Polislerin bile kendi aralarında Taksim'e çıkılması yönünde tereddütte olduğunu söyleyen Canan Kaftancıoğlu kararlı bir tutum sergilemeyen siyasi partiler ve sendikaları eleştirdi.
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