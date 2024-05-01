Saraçhane'deki Müdahale Sürerken Erdoğan'dan 1 Mayıs Mesajı Geldi: 'Kardeşlerime Selamlarımı Gönderiyorum'

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenlere Saraçhane'de sert müdahaleyle karşılaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı geldi. Erdoğan mesajında 'Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.' dedi.