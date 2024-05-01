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Saraçhane'deki Müdahale Sürerken Erdoğan'dan 1 Mayıs Mesajı Geldi: 'Kardeşlerime Selamlarımı Gönderiyorum'

Saraçhane'deki Müdahale Sürerken Erdoğan'dan 1 Mayıs Mesajı Geldi: 'Kardeşlerime Selamlarımı Gönderiyorum'

Recep Tayyip Erdoğan
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.05.2024 - 14:34

1 MayısTaksim'de kutlamak isteyenlere Saraçhane'de sert müdahaleyle karşılaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı geldi. Erdoğan mesajında 'Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.' dedi.

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1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenlere Saraçhane'de bulunan Bozdoğan Kemeri'nde kurulan polis barikatı izin vermedi.

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenlere Saraçhane'de bulunan Bozdoğan Kemeri'nde kurulan polis barikatı izin vermedi.

Sendikalar, STK'lar ve siyasi parti üyeleri ile polis arasında zaman zaman gergin anlar yaşandığı görülürken, DİSK-KESK ve CHP gruplarının dağılması sonrası polisin müdahalesi geldi.

Sendikalar, STK'lar ve siyasi parti üyeleri ile polis arasında zaman zaman gergin anlar yaşandığı görülürken, DİSK-KESK ve CHP gruplarının dağılması sonrası polisin müdahalesi geldi.

Polis, kendisine taş atan göstericilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. İstanbul Barosu'nun aktardığı bilgiye göre müdahalelerde toplamda 205 kişi gözaltına alındı.

Polis, kendisine taş atan göstericilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. İstanbul Barosu'nun aktardığı bilgiye göre müdahalelerde toplamda 205 kişi gözaltına alındı.

Polisin meydanada toplananlara müdahalesinin sertleştiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden 1 Mayıs paylaşımı yapıldı. Erdoğan, 'Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.' dedi.

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