Saraçhane'deki Müdahale Sürerken Erdoğan'dan 1 Mayıs Mesajı Geldi: 'Kardeşlerime Selamlarımı Gönderiyorum'
Saraçhane'deki Müdahale Sürerken Erdoğan'dan 1 Mayıs Mesajı Geldi: 'Kardeşlerime Selamlarımı Gönderiyorum'
1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenlere Saraçhane'de sert müdahaleyle karşılaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı geldi. Erdoğan mesajında 'Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenlere Saraçhane'de bulunan Bozdoğan Kemeri'nde kurulan polis barikatı izin vermedi.
Sendikalar, STK'lar ve siyasi parti üyeleri ile polis arasında zaman zaman gergin anlar yaşandığı görülürken, DİSK-KESK ve CHP gruplarının dağılması sonrası polisin müdahalesi geldi.
Polis, kendisine taş atan göstericilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. İstanbul Barosu'nun aktardığı bilgiye göre müdahalelerde toplamda 205 kişi gözaltına alındı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın