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Ece Üner’den Taksim Yasağına Büyük Tepki: “Bizi Şizofren Ettiniz”

Ece Üner’den Taksim Yasağına Büyük Tepki: “Bizi Şizofren Ettiniz”

Ece Üner
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.05.2024 - 23:49

Sözcü TV’de yayınlanan “Sözün Gücü” programının ünlü sunucusu Ece Üner, bugün İstanbul’da yaşanan 1 Mayıs olayları sonrasında AK Parti hükümetini sert eleştirdi. Üner; “Hangisi sizsiniz?” diyerek soru ve “Bizi şizofren ettiniz” yorumunda bulundu.

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1 Mayıs İşçi Bayramı, özellikle bugün İstanbul’da büyük olaylara sahne oldu.

1 Mayıs İşçi Bayramı, özellikle bugün İstanbul’da büyük olaylara sahne oldu.

Polis, Taksim’e giden bütün yolları adeta ablukaya aldı ve birçok toplu taşıma aracı çalışmadı, yollar trafiğe kapandı.

Polis, Taksim’e giden bütün yolları adeta ablukaya aldı ve birçok toplu taşıma aracı çalışmadı, yollar trafiğe kapandı.

İstanbul’da 1 Mayıs olaylarında 210 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da 1 Mayıs olaylarında 210 kişi gözaltına alındı.

Sözcü TV’de Ece Üner, bugün İstanbul’da yaşanan 1 Mayıs kaosu sebebiyle AK Parti hükümetini sert şekilde eleştirdi.

Sözcü TV’de Ece Üner, bugün İstanbul’da yaşanan 1 Mayıs kaosu sebebiyle AK Parti hükümetini sert şekilde eleştirdi.

İşte Ece Üner’in yaptığı açıklamalar 👇

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