Ece Üner’den Taksim Yasağına Büyük Tepki: “Bizi Şizofren Ettiniz”
Ece Üner’den Taksim Yasağına Büyük Tepki: “Bizi Şizofren Ettiniz”
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1 Mayıs İşçi Bayramı, özellikle bugün İstanbul’da büyük olaylara sahne oldu.
Polis, Taksim’e giden bütün yolları adeta ablukaya aldı ve birçok toplu taşıma aracı çalışmadı, yollar trafiğe kapandı.
İstanbul’da 1 Mayıs olaylarında 210 kişi gözaltına alındı.
Sözcü TV’de Ece Üner, bugün İstanbul’da yaşanan 1 Mayıs kaosu sebebiyle AK Parti hükümetini sert şekilde eleştirdi.
İşte Ece Üner’in yaptığı açıklamalar 👇
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