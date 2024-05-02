Süleyman Soylu Geri Dönüyor! AK Parti Genel Merkezi’nde Yeniden Süleyman Soylu Sesleri
Süleyman Soylu Geri Dönüyor! AK Parti Genel Merkezi’nde Yeniden Süleyman Soylu Sesleri
AK Parti’de seçimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı değişiklikleri herkes merakla bekliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı değişimin Eylül ayına sarkacağı konuşuluyor.
Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın kulis haberine göre, faturanın kesileceği ilk isimlerden biri de Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir olacak. Kandemir’in yerine düşünülen isim ise eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in yerine flaş bir isim konuşuluyor.
Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın kulis haberine göre tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna düşen AK Parti’de ‘büyük’ değişikliklerin yaşanacağı ifade ediliyor.
Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve parti sözcülüğü görevlerinin değişeceği en büyük iddialardan biri.
Ankara'da AK Parti içinde bir nevi koltuk kapma yarışı yaşandığı değerlendirilmeleri yapılıyor.
AK Parti’nin içinde yaşanan tartışmalar sonrası Süleyman Soylu’nun görev beklediğini bazı yetkililere ifade ettiği iddia edilirken Soylu sessizliğini bozup Sözcü’den Can Bursalı’ya “Partimiz, tüm kurullarıyla değerlendirmelerini yapıyor. Biz de seçimle ilgili katkıda bulunmak üzere fikrimizi söyledik” demişti.
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AK Parti’nin kulislerinden edinilen bilgiye göre Soylu’ya yakın isimler Soylu’nun genel merkezde görev alacağını konuşmaya başladı.
Bu iddialar arasında son MYK toplantısında seçim sonuçları üstüne uzun bir sunum yapan Erkan Kandemir’in yerine Süleyman Soylu’nun getirileceği en güçlü iddialardan biri.
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Tiyatrolar ülkesi; Kutsal görev'e davet.
sen gelme soylu senin yillarinida millet bilir