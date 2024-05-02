Süleyman Soylu Geri Dönüyor! AK Parti Genel Merkezi’nde Yeniden Süleyman Soylu Sesleri

AK Parti’de seçimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı değişiklikleri herkes merakla bekliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı değişimin Eylül ayına sarkacağı konuşuluyor.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın kulis haberine göre, faturanın kesileceği ilk isimlerden biri de Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir olacak. Kandemir’in yerine düşünülen isim ise eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.