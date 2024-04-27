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Toyota, Sadece Bir Yılda 10 Milyondan Fazla Otomobil Satışı Yaparak Rekor Kırdı!

Toyota, Sadece Bir Yılda 10 Milyondan Fazla Otomobil Satışı Yaparak Rekor Kırdı!

Toyota otomobil
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 18:59

Toyota, 2023 yılına ilişkin yayımladığı mali raporlarda yalnızca bir yılda 10 milyon adetten fazla otomobil satışı gerçekleştirdiklerini açıkladı.👇

Kaynak: https://global.toyota/en/company/prof...
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Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, 2023 yılına ilişkin bazı mali raporlarını sunduğu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, 2023 yılına ilişkin bazı mali raporlarını sunduğu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Japonya merkezli otomotiv devi, geçtiğimiz sene gerçekleştirdiği satış sayısı ile birlikte yeni bir rekora imza atarken, hedeflediği üretim sayısına ulaşamadıklarını duyurdu.

Japonya merkezli otomotiv devi, geçtiğimiz sene gerçekleştirdiği satış sayısı ile birlikte yeni bir rekora imza atarken, hedeflediği üretim sayısına ulaşamadıklarını duyurdu.

Paylaşılan verilere göre, 2023 yılında küresel pazarda yaklaşık olarak 10,31 milyon adet otomobil satışı gerçekleştiren Toyota, bu alanda 10 milyon sınırını geçmeyi başaran ilk marka oldu.

Paylaşılan verilere göre, 2023 yılında küresel pazarda yaklaşık olarak 10,31 milyon adet otomobil satışı gerçekleştiren Toyota, bu alanda 10 milyon sınırını geçmeyi başaran ilk marka oldu.

Öte yandan ünlü firma, 2023 senesi için hedeflediği 10 milyon adet üretim sayısına ulaşamadığını ve yıl içinde üretim sayısının 9,97 milyonda kaldığını açıkladı.

Öte yandan ünlü firma, 2023 senesi için hedeflediği 10 milyon adet üretim sayısına ulaşamadığını ve yıl içinde üretim sayısının 9,97 milyonda kaldığını açıkladı.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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