Dünyanın En Verimli 10 Elektrikli Aracı Belli Oldu: Listede 6 Farklı Hyundai Modeli Yer Alıyor!
Dünyanın En Verimli 10 Elektrikli Aracı Belli Oldu: Listede 6 Farklı Hyundai Modeli Yer Alıyor!
Kaynak: https://fueleconomy.gov/feg/topten.jsp
ABD Enerji Bakanlığı ve EPA verilerine göre, dünyanın en yüksek yakıt verimliğine sahip 10 elektrikli aracı belli oldu.👇
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Otomotiv sektöründe sayısı her geçen gün artan elektrikli araçlar ile ilgili en önemli konular arasında yer alan yakıt verimliliği hakkında kapsamlı bir çalışmaya imza atıldı.
ABD Enerji Bakanlığı ve Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından ortaya çıkarılan veriler ışığında, günümüz elektrikli otomobillerinin yakıt verimlilikleri araştırıldı.
Galon Başına Mil eşdeğeri (MPGe) ile yapılan sıralama sonucunda, dünyanın en verimli elektrikli araçları belli oldu.
ABD Enerji Bakanlığı ve EPA verilerine göre hazırlanan listenin ilk 10 sırasına 6 farklı modelini sokmayı başaran Hyundai, verimlilik alanında epey dikkat çekti.
İşte 2024'ün birinci çeyreğinde en fazla yakıt verimliliğine sahip 10 elektrikli otomobil modeli:
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