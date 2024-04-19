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Dünyanın En Verimli 10 Elektrikli Aracı Belli Oldu: Listede 6 Farklı Hyundai Modeli Yer Alıyor!

Dünyanın En Verimli 10 Elektrikli Aracı Belli Oldu: Listede 6 Farklı Hyundai Modeli Yer Alıyor!

Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 15:43

ABD Enerji Bakanlığı ve EPA verilerine göre, dünyanın en yüksek yakıt verimliğine sahip 10 elektrikli aracı belli oldu.👇

Kaynak: https://fueleconomy.gov/feg/topten.jsp
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Otomotiv sektöründe sayısı her geçen gün artan elektrikli araçlar ile ilgili en önemli konular arasında yer alan yakıt verimliliği hakkında kapsamlı bir çalışmaya imza atıldı.

Otomotiv sektöründe sayısı her geçen gün artan elektrikli araçlar ile ilgili en önemli konular arasında yer alan yakıt verimliliği hakkında kapsamlı bir çalışmaya imza atıldı.

ABD Enerji Bakanlığı ve Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından ortaya çıkarılan veriler ışığında, günümüz elektrikli otomobillerinin yakıt verimlilikleri araştırıldı.

ABD Enerji Bakanlığı ve Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından ortaya çıkarılan veriler ışığında, günümüz elektrikli otomobillerinin yakıt verimlilikleri araştırıldı.

Galon Başına Mil eşdeğeri (MPGe) ile yapılan sıralama sonucunda, dünyanın en verimli elektrikli araçları belli oldu.

Galon Başına Mil eşdeğeri (MPGe) ile yapılan sıralama sonucunda, dünyanın en verimli elektrikli araçları belli oldu.

ABD Enerji Bakanlığı ve EPA verilerine göre hazırlanan listenin ilk 10 sırasına 6 farklı modelini sokmayı başaran Hyundai, verimlilik alanında epey dikkat çekti.

ABD Enerji Bakanlığı ve EPA verilerine göre hazırlanan listenin ilk 10 sırasına 6 farklı modelini sokmayı başaran Hyundai, verimlilik alanında epey dikkat çekti.

İşte 2024'ün birinci çeyreğinde en fazla yakıt verimliliğine sahip 10 elektrikli otomobil modeli:

İşte 2024'ün birinci çeyreğinde en fazla yakıt verimliliğine sahip 10 elektrikli otomobil modeli:

Sıra    Model                                                                  MPGe (kombine)

1. 2024 Hyundai Ioniq 6 uzun menzil RWD /18” jant          140

2. 2024 Lucid Air Pure RWD /19” jant                                 137

3. 2024 Hyundai Ioniq 6 standart menzil RWD                   135

4. 2024 Lucid Air Pure RWD /20' jant                                 130

5. 2024 Hyundai Ioniq 6 uzun menzil AWD /18' jant           121

6. 2024 BMW i4 eDrive35 Gran Coupe /18'                       120

7. 2024 Hyundai Ioniq 6 uzun menzil RWD / 20' jant          117

8. 2024 Hyundai Kona Elektrikli uzun menzil                       116

9. 2024 Polestar 2 tek motor /19' Jant                                115

10. 2024 Hyundai Ioniq 5 uzun menzil RWD                       114

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