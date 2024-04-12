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Yeni Xiaomi SU7, Mercedes-Benz Marka Araç ile Yaşadığı İlk Trafik Kazasında Ağır Hasar Aldı

Yeni Xiaomi SU7, Mercedes-Benz Marka Araç ile Yaşadığı İlk Trafik Kazasında Ağır Hasar Aldı

otomobil
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 23:01

Xiaomi'nin yeni elektrikli otomobili SU7, Çin'de ilk trafik kazasına karıştı. Yeni araç, Mercedes-Benz marka bir otomobil ile çarpıştığı kazada sağ tarafından ağır hasar aldı.

Kaynak: https://www.gizmochina.com/2024/04/12...
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Günümüze kadar daha çok ürettiği akıllı telefon modelleriyle tanıdığımız Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü elektrikli otomobili SU7, ilk trafik kazasına karıştı.

Günümüze kadar daha çok ürettiği akıllı telefon modelleriyle tanıdığımız Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü elektrikli otomobili SU7, ilk trafik kazasına karıştı.

Detaylar için:

Dev firmanın yeni elektriklisinin, Mercedes-Benz marka bir otomobil ile çarpıştığı kazada iki araç da ağır hasar aldı.

Dev firmanın yeni elektriklisinin, Mercedes-Benz marka bir otomobil ile çarpıştığı kazada iki araç da ağır hasar aldı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, yeni SU7 ile çarpışan Mercedes aracın ön kısmından ciddi hasar aldığı görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, yeni SU7 ile çarpışan Mercedes aracın ön kısmından ciddi hasar aldığı görülüyor.

Çarpışma sonucu sağ kapı bölümünden hasar alan Xiaomi SU7'nin ise Mercedes araca kıyasla kazayı daha hafif atlattığını söylemek mümkün.

Çarpışma sonucu sağ kapı bölümünden hasar alan Xiaomi SU7'nin ise Mercedes araca kıyasla kazayı daha hafif atlattığını söylemek mümkün.

Gündem olan kazanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan SU7 sahibi, yaşanan kazada kimsenin yaralanmadığını ve otomobilindeki tüm acil durum sistemleri ile hava yastığı sisteminin çalıştığını belirtti.

Gündem olan kazanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan SU7 sahibi, yaşanan kazada kimsenin yaralanmadığını ve otomobilindeki tüm acil durum sistemleri ile hava yastığı sisteminin çalıştığını belirtti.
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Olay ile ilgili edinilen son bilgilere göre, kazaya karışan ilk Xiaomi SU7, çarpışmanın ardından onarım sürecini başlatmak amacıyla yetkili servise götürüldü.

Olay ile ilgili edinilen son bilgilere göre, kazaya karışan ilk Xiaomi SU7, çarpışmanın ardından onarım sürecini başlatmak amacıyla yetkili servise götürüldü.

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