Tesla'dan Çok Daha Ucuz: Xiaomi'nin İlk Elektrikli Otomobili SU7 Piyasayı Kasıp Kavurdu!
Tesla'dan Çok Daha Ucuz: Xiaomi'nin İlk Elektrikli Otomobili SU7 Piyasayı Kasıp Kavurdu!
Xiaomi'nin pazara sürdüğü ilk elektrikli otomobili olan SU7 satışa çıktığı ilk yarım saatte 50 bin adetlik satışa ulaştı. Detaylar içerikte. 👇
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Xiaomi ilk elektrikli otomobil modeli olan Xiaomi SU7'yi tanıttı.
Tesla Model 3 gibi rekabetçi modellerin fiyatlarının oldukça altında bir başlangıç fiyatı ile pazara giriş yapan Xiaomi bu stratejiyle Çin'deki elektrikli otomobil pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.
Xiaomi SU7 piyasaya üç farklı versiyonla sunuldu. Giriş seviyesi olan model 29.900 dolar, SU7 Pro versiyonu 34.000 dolar ve en üst donanım olan SU7 Max modeli ise 41.500 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı.
Açıklanan verilere göre ilk dört dakika içinde 10 bin, yarım saatte ise 50 bin sipariş alındı.
Üretim kapasitesi de dikkate değer. Xiaomi'nin fabrikası her 76 saniyede bir araç üretme kapasitesine sahip. Nisan sonunda başlaması planlanan teslimatlarla birlikte Xiaomi'nin otomobil pazarındaki etkisi daha da belirginleşecek.
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SU7 modeli, BYD'nin geliştirdiği 73,6 kWh'lık Blade bataryayı kullanarak 700 kilometrelik bir menzil sunuyor. Araç 15 dakikalık şarj ile 350 kilometre menzil elde edebiliyor ve standart model 295 hp güç ile 40 Nm tork üretiyor.
Pro versiyonu, 94,3 kWh CATL Shenxing LFP pillerle donatılarak 830 kilometre menzile ulaşırken Max modeli çift motorlu yapısıyla 673 hp güç ve 838 Nm tork sağlıyor.
SU7 Max, 101 kWh'lık CATL Qilin batarya paketi ile 810 kilometre menzile çıkabiliyor ve sadece 5 dakikalık şarjla 210 kilometre menzil sunuyor. Bu modelin maksimum hızı 265 km/sa, 0'dan 100 km/sa hıza ulaşması ise sadece 2,78 saniye sürüyor.
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