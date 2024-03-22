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Krediyle Araba Almak İsteyenler Dikkat! BDDK, Taşıt Kredilerine İlişkin Sınırları Değiştirdi

Krediyle Araba Almak İsteyenler Dikkat! BDDK, Taşıt Kredilerine İlişkin Sınırları Değiştirdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
22.03.2024 - 16:17 Son Güncelleme: 22.03.2024 - 16:24

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerine ilişkin sınırları değiştirdi. Kredi düzenlemesi detayında ise önemli olan ifadeler şu oldu: '13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 12 nci maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için' yani TOGG'a özel bir kredi düzenlemesi oldu.

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BDDK'nın konu ile ilgili kararına göre, kredi sınırları yeniden belirlendi.

BDDK'nın konu ile ilgili kararına göre, kredi sınırları yeniden belirlendi.

Kararda şöyle denildi:

'-Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca,

13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 12 nci maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için;

"a) Kredi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;"

"a) Kredi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;"

  • Nihai fatura değeri 1.600.000 (bir milyon altı yüz bin) Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 (kırk sekiz) ay,

  • Nihai fatura değeri 1.600.000 (bir milyon altı yüz bin) Türk Lirasının üzerinde olup 3.000.000 (üç milyon) Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 (otuz altı) ay,

  • Nihai fatura değeri 3.000.000 (üç milyon) Türk Lirasının üzerinde olup 4.000.000 (dört milyon) Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 (yirmi dört) ay,

  • Nihai fatura değeri 4.000.000 (dört milyon) Türk Lirasının üzerinde olup 5.000.000 (beş milyon) Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 (on iki) ay olarak belirlenmesine,

"b) Kredi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının; "

"b) Kredi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının; "

  • Nihai fatura değeri 1.600.000 (bir milyon altı yüz bin) Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i (yetmişi) aşamamasına,

  • Nihai fatura değeri 1.600.000 (bir milyon altı yüz bin) Türk Lirasının üzerinde olup 3.000.000 (üç milyon) Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50'yi (elliyi) aşamamasına,

  • Nihai fatura değeri 3.000.000 (üç milyon) Türk Lirasının üzerinde olup 4.000.000 (dört milyon( Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30'u (otuzu) aşamamasına,

  • Nihai fatura değeri 4.000.000 (dört milyon) Türk Lirasının üzerinde olup 5.000.000 (beş milyon) Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'yi (yirmiyi) aşamamasına,

  • Nihai fatura değeri 5.000.000 (beş milyon) Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde 0 (sıfır) olarak belirlenmesine,

"Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

"Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

Kredi düzenlemesinin Togg'a özel olduğu görüldü.

Kredi düzenlemesinin Togg'a özel olduğu görüldü.
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Değişim de bu şekilde görüldü.

Değişim de bu şekilde görüldü.
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