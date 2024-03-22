Krediyle Araba Almak İsteyenler Dikkat! BDDK, Taşıt Kredilerine İlişkin Sınırları Değiştirdi

Nihai fatura değeri 1.600.000 (bir milyon altı yüz bin) Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 (kırk sekiz) ay,

Nihai fatura değeri 1.600.000 (bir milyon altı yüz bin) Türk Lirasının üzerinde olup 3.000.000 (üç milyon) Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 (otuz altı) ay,

Nihai fatura değeri 3.000.000 (üç milyon) Türk Lirasının üzerinde olup 4.000.000 (dört milyon) Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 (yirmi dört) ay,