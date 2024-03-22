Krediyle Araba Almak İsteyenler Dikkat! BDDK, Taşıt Kredilerine İlişkin Sınırları Değiştirdi
Krediyle Araba Almak İsteyenler Dikkat! BDDK, Taşıt Kredilerine İlişkin Sınırları Değiştirdi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerine ilişkin sınırları değiştirdi. Kredi düzenlemesi detayında ise önemli olan ifadeler şu oldu: '13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 12 nci maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için' yani TOGG'a özel bir kredi düzenlemesi oldu.
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BDDK'nın konu ile ilgili kararına göre, kredi sınırları yeniden belirlendi.
"a) Kredi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;"
"b) Kredi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının; "
"Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."
Kredi düzenlemesinin Togg'a özel olduğu görüldü.
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Değişim de bu şekilde görüldü.
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