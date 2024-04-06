Tesla'nın Yeni Üretim Teknolojisi, Elektrikli Araç Fiyatlarını Yarı Yarıya Düşürebilir!
Tesla'nın Yeni Üretim Teknolojisi, Elektrikli Araç Fiyatlarını Yarı Yarıya Düşürebilir!
Kaynak: https://www.carscoops.com/2024/04/tes...
Tesla, yaklaşan uygun fiyatlı yeni elektrikli aracı için üretim maliyetlerini neredeyse yarı yarıya indirmesi beklenen 'unboxed' isimli yeni bir üretim yöntemini benimsemeyi hedefliyor.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeni nesil elektrikli araçları ile otomotiv sektörünü baştan aşağı değiştiren Tesla, yeni bir devrime daha imza atmak üzere.
Dev firma, geçtiğimiz aylarda duyurduğu 25 bin dolarlık uygun fiyatlı yeni elektrikli aracı ile birlikte üretim maliyetlerini oldukça düşürebilecek yeni bir üretim yöntemini de hayata geçirecek.
Tesla, "unboxed" (kutusuz) olarak adlandırdığı yeni üretim yaklaşımı ile birlikte geleneksel tek bir montaj hattı yerine, aracın farklı bileşenlerini aynı anda monte etmeyi hedefliyor.
Bunun için farklı birimlerde küçük işçi ekipleri oluşturmayı planlayan şirket daha sonrasında, monte edilen bileşenleri son montaj aşamasında birleştirmeyi tercih edecek.
Uzmanlara göre, söz konusu yenilikçi yöntem, üretim maliyetlerini yarıya indirme ve üretim ayak izini yüzde 40'ın üzerinde azaltma potansiyeli taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bazı analistler Tesla'nın bu yöntemi kullanarak üretim maliyetlerinde yüzde 50'ye kadar tasarruf edebileceğini öngörürken, Bloomberg'den uzmanlar ise maliyetlerde yüzde 33 seviyesine kadar düşüş olabileceğini söylüyor.
Ünlü marka, "unboxed" isimli yeni yaklaşımı, ilk olarak "Redwood" kod adlı yeni uygun fiyatlı otomobilinin üretim sürecinde benimseyecek.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın