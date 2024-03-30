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Bu Sefer Bursa’da: Yine Tesla Yine Yangın

Bu Sefer Bursa’da: Yine Tesla Yine Yangın

Bursa Tesla
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.03.2024 - 12:05

Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de Tesla marka aracın trafikte yanması sonrasında bir kişi hayatını kaybetmişti. Tesla’nın yandığı bir haber Bursa’dan geldi.

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Olay, Gemlik ilçesi Bursa - İstanbul otoyolu üzerinde meydana geldi.

Olay, Gemlik ilçesi Bursa - İstanbul otoyolu üzerinde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı seyir halindeki otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, otomobili emniyet şeridine çekti.

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı seyir halindeki otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, otomobili emniyet şeridine çekti.

Bir süre sonra alev alan otomobil, saniyeler içerisinde küle döndü.

Bir süre sonra alev alan otomobil, saniyeler içerisinde küle döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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