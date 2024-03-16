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Kayseri’de Korkunç Kaza: Yanan Tesla’da Can Verdi!

Kayseri’de Korkunç Kaza: Yanan Tesla’da Can Verdi!

Kayseri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.03.2024 - 11:01

Kayseri’de yaşanan trafik kazasında, İ.A. adlı vatandaş kullandığı Tesla marka araçla rejüfde bulunan ağaca çarptı. Yanan elektrikli araçtan çıkarılan vatandaş, kaldırılığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana gelen kazada, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsü İ.A.'nın (34) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 TS 667 plakalı Tesla marka elektrikli otomobil, refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana gelen kazada, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsü İ.A.'nın (34) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 TS 667 plakalı Tesla marka elektrikli otomobil, refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra alev alırken, araç sürücüsü İ.A. da otomobilden fırlayarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. Sürücü İ.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra alev alırken, araç sürücüsü İ.A. da otomobilden fırlayarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. Sürücü İ.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden görüntüler 👇

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