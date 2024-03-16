Kayseri’de Korkunç Kaza: Yanan Tesla’da Can Verdi!
Kayseri’de Korkunç Kaza: Yanan Tesla’da Can Verdi!
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Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana gelen kazada, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsü İ.A.'nın (34) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 TS 667 plakalı Tesla marka elektrikli otomobil, refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra alev alırken, araç sürücüsü İ.A. da otomobilden fırlayarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. Sürücü İ.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerinden görüntüler 👇
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