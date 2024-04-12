BMW, Önümüzdeki 5 Yıl için Planlarını Açıkladı: 40 Farklı Yeni Model Piyasaya Sürülecek!
BMW, Önümüzdeki 5 Yıl için Planlarını Açıkladı: 40 Farklı Yeni Model Piyasaya Sürülecek!
Kaynak: https://www.autonews.com/retail/bmw-f...
BMW yönetimi, önümüzdeki 5 yıl içerisinde uygulayacağı önemli planlarını resmi olarak basına açıkladı. Otomotiv devi, 5 yılda 40 yeni ve güncellenmiş modeli piyasaya süreceğini duyurdu.👇
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BMW, kısa süre önce Las Vegas'ta düzenlediği bir bayi toplantısında önümüzdeki beş yıl içerisinde uygulayacağı planları katılımcılara açıkladı.
Konferansta 2024 yılından itibaren daha çok elektrikli otomobil pazarına odaklanacaklarını aktaran BMW yönetimi, yakın zamanda Tesla da dahil olmak üzere küresel elektrikli otomobil üreticileri için ciddi bir rakip haline geleceklerini söyledi.
Otomotiv devi ayrıca, elektrikli araç endüstrisindeki hedefleri ile beraber içten yanmalı motorlardan vazgeçmeyeceklerinin de sinyalini verdi.
Almanya merkezli marka, gelecekte üreteceği elektrikli modellerle birlikte içten yanmalı 7 serisi ile X5 ve X3 SUV modellerini güncellemeye de devam edecek.
Bayi konferansında yapılan açıklamalara göre, dev şirket ilk 5 yıl içerisinde çoğu elektrikli olmak üzere otomotiv pazarına yaklaşık 40 yeni ve güncellenmiş model sunacak.
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Söz konusu yeni modellerle beraber, elektrikli araç yelpazesini kademeli ve planlı bir şekilde geliştirmeyi hedefleyen BMW'nin, ilk olarak 2025 yılında "Vision Neue Klasse X" adlı yeni SUV konseptini piyasaya sürmesi bekleniyor..
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