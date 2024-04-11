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2024'te Almanya'da Satışa Sunulması Planlanan Togg T10X Avrupa'da Heyecanla Bekleniyor!

2024'te Almanya'da Satışa Sunulması Planlanan Togg T10X Avrupa'da Heyecanla Bekleniyor!

Almanya otomobil Togg
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 15:25

Alman basını, yerli elektrikli otomobil modeli Togg T10X'in, bu yılın üçüncü çeyreğinde Almanya'da resmen satışa sunulacağını iddia ediyor.👇

Kaynak: https://www.yahoo.com/tech/erdo-ans-e...
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Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobil modeli Togg T10X, Alman otomotiv basınında gündem oldu.

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobil modeli Togg T10X, Alman otomotiv basınında gündem oldu.

İlk olarak geçtiğimiz yılın nisan ayında piyasaya sürülen yeni elektrikli aracın, yakın zamanda Almanya'da satışa çıkacağı dile getiriliyor.

İlk olarak geçtiğimiz yılın nisan ayında piyasaya sürülen yeni elektrikli aracın, yakın zamanda Almanya'da satışa çıkacağı dile getiriliyor.

Alman haber ajansı DPA tarafından yapılan özel haberde, Togg'un uluslararası arenaya adım atmaya hazırlandığı ve T10X'i Batı Avrupa pazarında ilk olarak Almanya'da satışa sunmayı hedeflediği belirtiliyor.

Alman haber ajansı DPA tarafından yapılan özel haberde, Togg'un uluslararası arenaya adım atmaya hazırlandığı ve T10X'i Batı Avrupa pazarında ilk olarak Almanya'da satışa sunmayı hedeflediği belirtiliyor.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda yerli aracın Almanya'da 2024'ün üçüncü çeyreğinde satışa çıkacağını söyledi.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda yerli aracın Almanya'da 2024'ün üçüncü çeyreğinde satışa çıkacağını söyledi.

Şu anda Türkiye'de 1,4 milyon TL karşılığında satın alınabilen Togg T10X'in, Almanya'da 40 bin euro bandında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.

Şu anda Türkiye'de 1,4 milyon TL karşılığında satın alınabilen Togg T10X'in, Almanya'da 40 bin euro bandında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg T10X Almanya'da başarılı satış rakamlarına ulaşabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz...

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