Araba Almak İçin Bütçesini Açıklayan Kullanıcıya Gelen Öneriler Göz Doldurdu
Araba Almak İçin Bütçesini Açıklayan Kullanıcıya Gelen Öneriler Göz Doldurdu
Araba fiyatlarındaki yükseliş çılgın boyutlara ererken, 3-5 yıl önce sıfır araba alınabilecek fiyata artık jant alınabildiğinden bütçesini açıklayan kişiye de gelen öneriler, gözleri doldurdu.
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Araba fiyatlarındaki yükselişle otomobil almak da jet hızında, jet alma hayaline yetiştiğinden artık bütçeler de zorlanıyor.
Bir kullanıcının 157 bin lira gibi mütevazı bir bütçeyle araba almak için istediği öneriler pek istediği gibi olmadı.
Yurt dışından fırsatlar sunulurken,
Yurt içinde otomobil yerine farklı tekerlekli araçlar önerildi.
Yaşı kullanıcısından büyük araçlar da görülürken,
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En küçük boyuttaki araçlar dahi bütçenin 3 katıydı.
Telefon önerileri de bulunurken,
Gelecekteki evladına yatırım yapabileceği seçenekler de sunuldu.
Efsanevi modeller de ortaya çıkarken,
Siz ne önerirdiniz?
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