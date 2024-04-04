Türkiye'de Bir İlk: Togg T10X’in ekranından D- Smart Go ile Canlı TV Kanalları İzlenebilecek!
Türkiye'de Bir İlk: Togg T10X’in ekranından D- Smart Go ile Canlı TV Kanalları İzlenebilecek!
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg ile D-Smart GO, güçlerini birleştirdi. D-Smart GO, 100’ü aşkın canlı TV kanalı Togg’un dijital deneyim platformu Trumore’un uygulama mağazası Tru.Store üzerinden T10X kullanıcılarıyla buluştu. Böylelikle, Türkiye’de ilk kez Togg T10X’in sınıfının en büyük bilgi&eğlence ekranından D-Smart Go ile canlı TV kanalları izlenebilecek.