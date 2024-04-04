Türkiye'de Bir İlk: Togg T10X’in ekranından D- Smart Go ile Canlı TV Kanalları İzlenebilecek!

Akıllı yaşam çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturan Togg, konforlu ve keyifli bir yolculuk deneyimi için güçlü iş birliklerine devam ediyor. Türkiye’nin öncü yayın platformu D-Smart GO ile iş birliği yapan Togg, en sevilen filmler, tüm dünyada ses getiren diziler, birbirinden heyecanlı spor karşılaşmaları, belgeseller, haber, yemek, çocuk, müzik, ulusal kanallar ile D-Smart GO’ya özel kanalları T10X yolcuları için Tru.Store’da kullanıma sundu. Bu sayede T10X kullanıcıları, her ay yüzlerce yeni film, dizi, belgesel ve çocuk içeriklerini izleyebilecek ve canlı yayınları 72 saate kadar geri alabilecek. D-Smart GO’yu Trumore uygulaması üzerinden aktif hale getiren Togg kullanıcıları, 12 ay boyunca bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecekler.