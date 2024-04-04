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Türkiye'de Bir İlk: Togg T10X’in ekranından D- Smart Go ile Canlı TV Kanalları İzlenebilecek!

Türkiye'de Bir İlk: Togg T10X’in ekranından D- Smart Go ile Canlı TV Kanalları İzlenebilecek!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
04.04.2024 - 13:51

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg ile D-Smart GO, güçlerini birleştirdi. D-Smart GO, 100’ü aşkın canlı TV kanalı Togg’un dijital deneyim platformu Trumore’un uygulama mağazası Tru.Store üzerinden T10X kullanıcılarıyla buluştu. Böylelikle, Türkiye’de ilk kez  Togg T10X’in sınıfının en büyük bilgi&eğlence ekranından D-Smart Go ile canlı TV kanalları izlenebilecek.

Togg ile D-Smart GO, güçlerini birleştirdi.

Togg ile D-Smart GO, güçlerini birleştirdi.

Akıllı yaşam çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturan Togg, konforlu ve keyifli bir yolculuk deneyimi için güçlü iş birliklerine devam ediyor. Türkiye’nin öncü yayın platformu D-Smart GO ile iş birliği yapan Togg, en sevilen filmler, tüm dünyada ses getiren diziler, birbirinden heyecanlı spor karşılaşmaları, belgeseller, haber, yemek, çocuk, müzik, ulusal kanallar ile D-Smart GO’ya özel kanalları T10X yolcuları için Tru.Store’da kullanıma sundu. Bu sayede T10X kullanıcıları, her ay yüzlerce yeni film, dizi, belgesel ve çocuk içeriklerini izleyebilecek ve canlı yayınları 72 saate kadar geri alabilecek. D-Smart GO’yu Trumore uygulaması üzerinden  aktif hale getiren Togg kullanıcıları, 12 ay boyunca bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

Hareket halinde sürücü ekranı kapanıyor, yayın yolcu ekranından sürüyor.

Hareket halinde sürücü ekranı kapanıyor, yayın yolcu ekranından sürüyor.

Keyifli bir yolculuk deneyiminde güvenlikten ödün vermeyen T10X akıllı cihazında kullanıcılar, D-Smart GO’yu sadece park halindeyken izleyebilecek. Cihazın hareketiyle birlikte ekran kapanacak ve yayın yolcu ekranından devam edecek.

D-Smart GO, Togg T10X kullanıcılarının hizmetinde!

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