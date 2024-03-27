Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Attığı Paket Bir Vatandaşın Yüzüne Geldi: Çocuklar İçin Oyuncak Togg Dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Attığı Paket Bir Vatandaşın Yüzüne Geldi: Çocuklar İçin Oyuncak Togg Dağıtıldı

Recep Tayyip Erdoğan
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.03.2024 - 19:49

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitinginde vatandaşlara hediye dağıttı. Erdoğan'ın otobüsten fırlattığı paketlerden biri bir kadının yüzüne isabet etti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Batman mitingine katıldı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Batman mitingine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle miting alanına gelen Erdoğan koruma bariyerleri arkasında kendisini bekleyen vatandaşlara hediye paketleri attı.

Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle miting alanına gelen Erdoğan koruma bariyerleri arkasında kendisini bekleyen vatandaşlara hediye paketleri attı.

Erdoğan'ın attığı bir paket ise bariyerlerin arkasında bekleyen bir kadının yüzüne isabet etti.

Erdoğan'ın attığı bir paket ise bariyerlerin arkasında bekleyen bir kadının yüzüne isabet etti.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı 📹

Erdoğan'ın dağıttığı hediyeler arasında Togg oyuncaklarının da olduğu görüldü.

Erdoğan'ın dağıttığı hediyeler arasında Togg oyuncaklarının da olduğu görüldü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
5
4
3
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
piyanist

yüzüne tükürse mübarek su der onun için farketmezki ☺️

trolbiçer

Almanyada anayasanın 1. maddesi 'insan onuru dokunulmazdır devletin görevi bunu korumaktır. Bizim ülkedeki insanların kendi onuru umurunda olmadığı ve yüzler... Devamını Gör

alper yaman

İtiraf et Herkel misin Coni mi :)

Selver.1994.06

Hem geliyorlar hem gülüyorlar hemde alkışlıyorlar 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

alper yaman

+ hülooooğğğ