Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Attığı Paket Bir Vatandaşın Yüzüne Geldi: Çocuklar İçin Oyuncak Togg Dağıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Attığı Paket Bir Vatandaşın Yüzüne Geldi: Çocuklar İçin Oyuncak Togg Dağıtıldı
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitinginde vatandaşlara hediye dağıttı. Erdoğan'ın otobüsten fırlattığı paketlerden biri bir kadının yüzüne isabet etti.
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Batman mitingine katıldı.
Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle miting alanına gelen Erdoğan koruma bariyerleri arkasında kendisini bekleyen vatandaşlara hediye paketleri attı.
Erdoğan'ın attığı bir paket ise bariyerlerin arkasında bekleyen bir kadının yüzüne isabet etti.
Erdoğan'ın dağıttığı hediyeler arasında Togg oyuncaklarının da olduğu görüldü.
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yüzüne tükürse mübarek su der onun için farketmezki ☺️
Almanyada anayasanın 1. maddesi 'insan onuru dokunulmazdır devletin görevi bunu korumaktır. Bizim ülkedeki insanların kendi onuru umurunda olmadığı ve yüzler... Devamını Gör
İtiraf et Herkel misin Coni mi :)
Hem geliyorlar hem gülüyorlar hemde alkışlıyorlar 🤦🏻♀️🤦🏻♀️
+ hülooooğğğ