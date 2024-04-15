Otomobil Alacaklar Dikkat: ÖTV Matrahları "Farkı" Ortadan Kaldırdı
Otomobil Alacaklar Dikkat: ÖTV Matrahları "Farkı" Ortadan Kaldırdı
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Artık 1 milyon liralık arabanın da 3 milyon liralık arabanın da vergi matrahı aynı. Artan kurlarla birlikte sıfır otomobil fiyatları uçtu.
Matrah dilimlerinde güncelleme olmayınca özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yüzde 80'de birleşti.
Tüketiciler de otomobil alımlarında vergisi düşük olan segmentlere yöneliyor.
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