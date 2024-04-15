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Otomobil Alacaklar Dikkat: ÖTV Matrahları "Farkı" Ortadan Kaldırdı

Otomobil Alacaklar Dikkat: ÖTV Matrahları "Farkı" Ortadan Kaldırdı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.04.2024 - 17:57

Türkiye’de otomobil fiyatlarındaki artış artık bütün otomobillerin vergi dilimini eşitledi. ÖTV dilimi tüm araçlarda yüzde 80'den başlıyor.

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Artık 1 milyon liralık arabanın da 3 milyon liralık arabanın da vergi matrahı aynı. Artan kurlarla birlikte sıfır otomobil fiyatları uçtu.

Artık 1 milyon liralık arabanın da 3 milyon liralık arabanın da vergi matrahı aynı. Artan kurlarla birlikte sıfır otomobil fiyatları uçtu.

Türkiye'de otomobil pazarında yüksek vergi sistemi eşitliğe neden oldu. 

İlk çeyrekte otomobil pazarında görülen yüksek satış rakamları nisandan sonrası için satıcıları düşündürüyor.

Matrah dilimlerinde güncelleme olmayınca özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yüzde 80'de birleşti.

Matrah dilimlerinde güncelleme olmayınca özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yüzde 80'de birleşti.

Karar'dan Ali Yıldırım'ın haberine göre, 1,5 milyon liralık Fiat Egea ile 3 milyon liralık Mercedes C Serisi aynı vergi diliminde yer alıyor.

Tüketiciler de otomobil alımlarında vergisi düşük olan segmentlere yöneliyor.

Tüketiciler de otomobil alımlarında vergisi düşük olan segmentlere yöneliyor.

Bu yılın ilk çeyreğindeki satışlarda canlılığa karşın pazarın yüzde 88,6’sını A, B ve C segmenti araçlar oluştururken, C segmenti otomobiller yüzde 57,3ile en büyük pastayı aldı.

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