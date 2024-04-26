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Renault, Ülkemizde Üretilecek Yeni Otomobili Renault Duster'ı Dünyada İlk Kez Türkiye'de Tanıttı!

Renault, Ülkemizde Üretilecek Yeni Otomobili Renault Duster'ı Dünyada İlk Kez Türkiye'de Tanıttı!

Renault otomobil
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 16:58

Renault, ülkemizde üreteceği Renault Duster isimli yeni otomobil modelini geçtiğimiz gün dünyada ilk kez Türkiye'de tanıttı.👇

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Fransız otomobil devi Renault, Dacia markasından alınıp, ilk kez kasım 2023'te duyurulan yeni Duster modelini geçtiğimiz gün resmi olarak tanıttı.

Fransız otomobil devi Renault, Dacia markasından alınıp, ilk kez kasım 2023'te duyurulan yeni Duster modelini geçtiğimiz gün resmi olarak tanıttı.

İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikle birlikte dünyada ilk kez Türkiye'de tanıtılan yeni Renault Duster'ın üretiminin de ülkemizde gerçekleştirileceği açıklandı.

İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikle birlikte dünyada ilk kez Türkiye'de tanıtılan yeni Renault Duster'ın üretiminin de ülkemizde gerçekleştirileceği açıklandı.

Renault'un yeni otomobili, eski Dacia Duster modeline kıyasla tamamen farklı bir ızgara tasarımına ev sahipliği yaparken, ızgaranın üstünde oldukça büyük bir Renault ibaresi ile bizleri karşılıyor.

Renault'un yeni otomobili, eski Dacia Duster modeline kıyasla tamamen farklı bir ızgara tasarımına ev sahipliği yaparken, ızgaranın üstünde oldukça büyük bir Renault ibaresi ile bizleri karşılıyor.

Ön tarafta LED destekli farları ile beraber modern görünümünü tamamlayan yeni Renault Duster, keskin hatlarını gövde ve arka kısımlarda da korumayı başarıyor.

Ön tarafta LED destekli farları ile beraber modern görünümünü tamamlayan yeni Renault Duster, keskin hatlarını gövde ve arka kısımlarda da korumayı başarıyor.

Sırasıyla 7 ve 10.2 inç boyutunda gösterge ve bilgi-eğlence paneli ile bizleri karşılayan yeni Duster'ın, iç kısmının da tıpkı dış tasarımı gibi oldukça modern olduğunu söylemek mümkün.

Sırasıyla 7 ve 10.2 inç boyutunda gösterge ve bilgi-eğlence paneli ile bizleri karşılayan yeni Duster'ın, iç kısmının da tıpkı dış tasarımı gibi oldukça modern olduğunu söylemek mümkün.
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Performans tarafına da değinecek olursak, 4x4 çekiş destekli yeni otomobil, 145 hp gücünde tam hibrit , 1.2 litrelik yarı hibrit ve 130 hp'lik benzinli motor olmak üzere üç farklı sistem seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

Performans tarafına da değinecek olursak, 4x4 çekiş destekli yeni otomobil, 145 hp gücünde tam hibrit , 1.2 litrelik yarı hibrit ve 130 hp'lik benzinli motor olmak üzere üç farklı sistem seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

Bursa'da üretilecek yeni Renault Duster, bu yıl mayıs ayında ön siparişe açılacak. Aracın başlangıç fiyatı ise hala belirsizliğini koruyor.

Bursa'da üretilecek yeni Renault Duster, bu yıl mayıs ayında ön siparişe açılacak. Aracın başlangıç fiyatı ise hala belirsizliğini koruyor.

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