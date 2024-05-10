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Honda Fiyat Listesi Mayıs 2024: Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatları

Honda Fiyat Listesi Mayıs 2024: Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatları

Honda
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.05.2024 - 19:49

Japon üretici Honda'nın, merakla beklenen Mayıs ayı fiyatları belli oldu. Otomobil almak isteyenlerin yakından takip ettiği fiyatlarda geçen aya göre değişiklik görüldü. Peki Honda Civic, City, CRV, Jazz, Accord ne kadar oldu? 

İşte, Honda'nın 2024 Mayıs ayı güncel fiyat listesi...

Kaynak: https://www.honda.com.tr/
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Honda Fiyat Listesi

Honda Fiyat Listesi

Geçtiğimiz ay, markanın en uygun fiyatlı modeli olan City, kampanyalı olarak 1 milyon 40 bin liradan satışa sunulmuştu. Aynı model, yeni ayda 1 milyon 90 bin liradan listelendi. Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Honda City Fiyat Listesi Mayıs 2024

Honda City Fiyat Listesi Mayıs 2024
  • 1.5 L VTEC Benzin Otomatik Executive 1.255.000 TL

Honda Civic Fiyat Listesi Mayıs 2024

Honda Civic Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+ 1.7783.000 TL

  • 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+ 1.873.000 TL

Honda Type-R fiyat Fiyat Listesi Mayıs 2024

Honda Type-R fiyat Fiyat Listesi Mayıs 2024
  • 2.0 L VTEC Turbo Benzin Manuel 4.172.000 TL

Honda Accord Fiyat Listesi Mayıs 2024

Honda Accord Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive 2.152.000 TL (Model yılı 2023)

  • 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik  Executive+ 2.301.000 TL (Model yılı 2023)

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Honda Jazz Fiyat Listesi Mayıs 2024

Honda Jazz Fiyat Listesi Mayıs 2024
en.arabgt.com
  • 1.5 L Hibrit Otomatik Advance 1.479.000 TL

Honda HR-V Fiyat Listesi Mayıs 2024

Honda HR-V Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 1.865.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Advance 1.927.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik  Style 2.050.000 TL

Honda CR-V Fiyat Listesi Mayıs 2024

Honda CR-V Fiyat Listesi Mayıs 2024
  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 3.310.000 TL

Honda ZR-V Fiyat Listesi Mayıs 2024

Honda ZR-V Fiyat Listesi Mayıs 2024
  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 2.785.000 TL

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