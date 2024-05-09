Toyota Fiyat Listesi Mayıs 2024: Toyota Corolla, Yaris, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux Güncel Fiyatları

Dünyanın en büyük otomotiv şirketleri arasında yerini alan Toyota, Mayıs ayı fiyat listesini açıkladı. Japon devi tarafından açıklanan yeni aya özel kampanyalar göze çarptı. Fiyatlar ise Nisan ayına kıyasla yükseldi. Peki Corolla, Yaris, Camry, C-HR ve Hillux ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Mayıs 2024 tarihli güncel fiyat listesi.