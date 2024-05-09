Toyota Fiyat Listesi Mayıs 2024: Toyota Corolla, Yaris, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux Güncel Fiyatları
Toyota Fiyat Listesi Mayıs 2024: Toyota Corolla, Yaris, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
Dünyanın en büyük otomotiv şirketleri arasında yerini alan Toyota, Mayıs ayı fiyat listesini açıkladı. Japon devi tarafından açıklanan yeni aya özel kampanyalar göze çarptı. Fiyatlar ise Nisan ayına kıyasla yükseldi. Peki Corolla, Yaris, Camry, C-HR ve Hillux ne kadar oldu?
İşte, Toyota'nın Mayıs 2024 tarihli güncel fiyat listesi.
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Toyota fiyat listesi
Toyota Corolla Fiyat Listesi Mayıs 2024
Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2024
Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2024
Toyota Camry Fiyat Listesi Mayıs 2024
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Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2024
Toyota Hillux Fiyat Listesi Mayıs 2024
Toyota Proace City Fiyat Listesi Mayıs 2024
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