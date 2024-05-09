Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Otomobil
Toyota Fiyat Listesi Mayıs 2024: Toyota Corolla, Yaris, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux Güncel Fiyatları

Toyota Fiyat Listesi Mayıs 2024: Toyota Corolla, Yaris, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux Güncel Fiyatları

Toyota
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.05.2024 - 18:57

Dünyanın en büyük otomotiv şirketleri arasında yerini alan Toyota, Mayıs ayı fiyat listesini açıkladı. Japon devi tarafından açıklanan yeni aya özel kampanyalar göze çarptı. Fiyatlar ise Nisan ayına kıyasla yükseldi. Peki Corolla, Yaris, Camry, C-HR ve Hillux ne kadar oldu? 

İşte, Toyota'nın Mayıs 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda

Toyota fiyat listesi

Toyota fiyat listesi

Hybrid modelleriyle öne çıkmaya başlayan Toyota tarafından açıklanan aşağıdaki fiyatlar, Mayıs ayına özel sınırlı sayıda kampanyalı anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve araca ait opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Toyota Corolla Fiyat Listesi Mayıs 2024

Toyota Corolla Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.346.500 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.429.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.512.500 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.615.000 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.727.500 TL

Corolla Hybrid Fiyatları

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.637.000 TL

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.696.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.740.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.867.500 TL

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2024

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.821.500 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.873.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.046.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.179.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.210.500 TL

Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2024

Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.842.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.056.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.176.500 TL

Toyota Camry Fiyat Listesi Mayıs 2024

Toyota Camry Fiyat Listesi Mayıs 2024
  • 2.5 Hybrid Passion e-CVT 3.811.550 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2024

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • 2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT 2.927.500 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT 3.220.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 3.374.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT 3.382.000 TL

Toyota Hillux Fiyat Listesi Mayıs 2024

Toyota Hillux Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure 1.874.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 1.819.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T 1.953.500 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 2.083.000 TL

Toyota Proace City Fiyat Listesi Mayıs 2024

Toyota Proace City Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.188.000

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.294.500

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.352.000

Toyota Proace City Cargo Fiyatları 

  • 1.5 D 100 HP Vision 6 M/T 853.500 

  • 1.5 D 100 HP Dream 6 M/T 895.500

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın