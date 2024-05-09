Hyundai Fiyat Listesi Mayıs 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson, Santa FE ve IONIQ 5 Güncel Fiyatları

Güney Kore'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Hyundai, Mayıs ayı fiyat listelerini açıkladı. Genel merkezi Seul'de yer alan şirketin fiyatlarında bu ay da yükseliş yaşandı. Peki, i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa FE, IONOQ 5, IONOQ 6 ve Sraria ne kadar oldu?

İşte Hyundai'nin Mayıs 2024 güncel fiyat listesi...