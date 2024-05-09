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Hyundai Fiyat Listesi Mayıs 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson, Santa FE ve IONIQ 5 Güncel Fiyatları

Hyundai Fiyat Listesi Mayıs 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson, Santa FE ve IONIQ 5 Güncel Fiyatları

Hyundai
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.05.2024 - 20:40

Güney Kore'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Hyundai, Mayıs ayı fiyat listelerini açıkladı. Genel merkezi Seul'de yer alan şirketin fiyatlarında bu ay da yükseliş yaşandı. Peki, i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa FE, IONOQ 5, IONOQ 6 ve Sraria ne kadar oldu? 

İşte Hyundai'nin Mayıs 2024 güncel fiyat listesi...

Kaynak: https://www.hyundai.com/
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Hyundai Fiyat Listesi: Mayıs Ayına Özel

Hyundai Fiyat Listesi: Mayıs Ayına Özel

Markanın en uygun fiyatlı modeli olan i10, Mayıs ayında 835 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Listede yer alan fiyatlar, Hyundai tarafından belirlenen azami kampanyalı satış fiyatlarıdır. Fiyatlar, markanın düzenlediği kampanyalar ve seçtiğiniz opsiyonlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Hyundai i10 Fiyat Listesi Mayıs 2024

Hyundai i10 Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 835.000 TL 

  • 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 885.000 TL 

  • 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 905.000 TL 

  • 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 970.000 TL

Hyundai i20 Fiyat Listesi Mayıs 2024

Hyundai i20 Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel 895.000 TL

  • 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 975.000 TL

  • 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 1.035.000 TL

  • 1.4 MPI Style Limited Edition Benzin Otomatik 1.105.000 TL

  • 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 1.155.000 TL

  • 1.0 T 100 PS Jump Benzin DCT  1.075.000 TL

  • 1.0 T 100 PS Style Benzin DCT 1.125.000 TL

  • 1.0 T 100 PS Elite Benzin DCT 1.215.000 TL

Hyundai i20 N Fiyat Listesi 

  • 1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel 1.595.000 TL

Hyundai Elantra Fiyat Listesi Mayıs 2024

Hyundai Elantra Fiyat Listesi Mayıs 2024
  • 1.6 MPi Prime CVT Benzin Otomatik 1.475.000 TL

Hyundai Bayon Fiyat Listesi Mayıs 2024

Hyundai Bayon Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 1.060.000 TL

  • 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 1.095.000 TL

  • 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 1.150.000 TL

  • 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 1.199.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT  1.225.000 TL

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Hyundai Kona Fiyat Listesi Mayıs 2024

Hyundai Kona Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • 1.6 T-GDI Prime DCT Benzin DCT 1.677.074 TL

  • 1.6 T-GDI Elite DCT Benzin DCT 1.753.076 TL

Kona Elektrikli Fiyat Listesi 

  • Advance 115 kW Elektrik Otomatik 1.399.000 TL

Hyundai Tucson Fiyat Listesi Mayıs 2024

Hyundai Tucson Fiyat Listesi Mayıs 2024

  • 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT 1.700.000 TL

  • 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT 1.815.000 TL

  • 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT 2.255.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT 1.800.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT 1.919.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT 2.103.868 TL

  • 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik 2.299.325 TL

  • 1.6 T-GDI 230 PS Elite Plus 4x4 AT +PPSeat+WIDev* Hibrit Otomatik 2.318.840 TL

Hyundai Santa FE Hibrit Fiyat Listesi Mayıs 2024

Hyundai Santa FE Hibrit Fiyat Listesi Mayıs 2024
  • 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Hibrit Otomatik 3.080.000 TL Model yılı: 2023)

Hyundai IONIQ 5 Fiyat Listesi Mayıs 2024

Hyundai IONIQ 5 Fiyat Listesi Mayıs 2024
  • 125 kW 4x2 Advance Elektrik Otomatik 1.649.000 TL

IONIQ 6 Fiyat Listesi 

  • 111 kW 4x2 Advance Elektrik Otomatik 1.765.000 TL

Hyundai Staria Fiyat Listesi Mayıs 2024

Hyundai Staria Fiyat Listesi Mayıs 2024
  • 2.2 CRDI 177 PS Elite Dizel Otomatik 1.640.000 TL

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