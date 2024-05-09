Hyundai Fiyat Listesi Mayıs 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson, Santa FE ve IONIQ 5 Güncel Fiyatları
Hyundai Fiyat Listesi Mayıs 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson, Santa FE ve IONIQ 5 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.hyundai.com/
Güney Kore'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Hyundai, Mayıs ayı fiyat listelerini açıkladı. Genel merkezi Seul'de yer alan şirketin fiyatlarında bu ay da yükseliş yaşandı. Peki, i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa FE, IONOQ 5, IONOQ 6 ve Sraria ne kadar oldu?
İşte Hyundai'nin Mayıs 2024 güncel fiyat listesi...
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Hyundai Fiyat Listesi: Mayıs Ayına Özel
Hyundai i10 Fiyat Listesi Mayıs 2024
Hyundai i20 Fiyat Listesi Mayıs 2024
Hyundai Elantra Fiyat Listesi Mayıs 2024
Hyundai Bayon Fiyat Listesi Mayıs 2024
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Hyundai Kona Fiyat Listesi Mayıs 2024
Hyundai Tucson Fiyat Listesi Mayıs 2024
Hyundai Santa FE Hibrit Fiyat Listesi Mayıs 2024
Hyundai IONIQ 5 Fiyat Listesi Mayıs 2024
Hyundai Staria Fiyat Listesi Mayıs 2024
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